BIULETYN: Netflix zamawia serial "Locke & Key"

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. Serialpowstanie dla platformy Netflix. Nie będzie to jednak projekt, który rozwijało Hulu. Zaangażowany zostanie reżyser i całkiem nowa obsada. Prowadzącym pozostanie Carlton Cuse . [za: The Hollywood Reporter]Star Thrower Entertainment zakupiło prawa do książkii zamierza na jej podstawie nakręcić serial. Będzie to historia ucieczki z więzienia Timothy'ego Leary'ego i 28-miesięcznego polowania amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na niego. Leary to amerykański filozof, pisarz, psycholog, profesor Harvardu. Stanowił ikonę amerykańskiej kontrkultury lat 60. Uznawany jest za jednego z inicjatorów powstania ruchu hippisowskiego. Był wielkim orędownikiem LSD. [za: Deadline] Dylan Sprouse zagra jedną z głównych ról w chińskiej superprodukcji. W obsadzie jest już Guan Xiaotong , a całość wyreżyseruje Xiaolong Zheng . Będzie to baśń o księżniczce, która zostaje przeklęta za pomocą trzech bransoletek otrzymanych w prezencie. Pod ich wpływem stopniowo traci swoje człowieczeństwo. Z całego świata przybywają pretendenci do jej ręki, którzy wierzą, że potrafią zerwać klątwę. Można to uczynić rozwiązując trzy zagadki, po jednej na każdą bransoletkę. Jeśli jednak choć jedna odpowiedź będzie błędna, śmiałek zostanie skazany na śmierć. Pewnego dnia próbę rozwiązania nierozwiązywalnych zagadek podejmie Calaf (w tej roli Sprouse ), człowiek z ludu. Próbując uratować księżniczkę, bohater jednocześnie odkryje niezwykłą tajemnicę swojej przeszłości. [za: Deadline] Tyler James Williams zagra chłopaka głównej bohaterki w filmie. Jest to historia Mary, fotografki z Los Angeles, która nigdy nie planowała wziąć ślub. Kiedy jednak razem ze swoim gotowym do ustatkowania się chłopakiem zostanie w jednym roku zaproszona na piętnaste już wesele, kobieta zaczyna odczuwać presję, by podjąć życiową decyzję. [za: Deadline] Abby Quinn dołączyła do obsady filmu. Jest to amerykański remake. [za: Deadline] Rotimi zagra jedną z głównych ról w niezależnej komedii romantycznej. Jest to historia kobiety imieniem Ash, która w dniu swoich 35 urodzin budzi się z nieodpartą potrzebą ustatkowania się i wzięcia ślubu. Tak zaczyna się okres pełen zabawnych i dziwacznych randek. [za: Variety]