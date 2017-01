BIULETYN: Nominacje do Złotych Szpul

przewodzą stawce nominowanych do nagród przyznawanych przez montażystów dźwięku . Serial HBO ma cztery szanse na statuetki, a oba filmy zdobyły po trzy nominacje. Listę nominowanych znajdziecie TUTAJ . [za: Variety]) pojawi się w filmie, który wyreżyseruje Leigh Whannell . Akcja filmu rozgrywać się będzie w świecie niedalekiej przyszłości. Nowe technologie kontrolują niemal każdy aspekt ludzkiego życia. To niepokoi głównego bohatera. Kiedy jednak jego żona zostaje zamordowana, a on sam jest sparaliżowany po doznanych urazach, postanawia się zemścić wykorzystując do tego eksperymentalny implant czipowy o nazwie Stem... [za: Deadline]) zagra jedną z drugoplanowych ról w filmie. Będzie to współczesna interpretacja historii Cyrano de Bergeraca. Fabuła opowie o tym, jak to na skutek pomyłki najmniej popularna dziewczyna w szkole tworzy związek z najpopularniejszym chłopakiem. [za: Deadline]Do obsadydołączyła Genevieve Angelson . Zagra żonę głównego bohatera, którą ten widzi w snach i wspomnieniach. Obraz jest remakiem francuskich. [za: Deadline] Emma Thompson wcieli się w królową angielską Elżbietę I na potrzeby bożonarodzeniowego odcinka. Serial stacji BBC Two opowiada o perypetiach Szekspira próbującego zyskać sławę i pieniądze jako dramatopisarz. [za: Deadline]Powstanie remake. Za kamerą stanie Robert Hall ), a scenariusz przygotuje Darren Bevill ). [za: Bloody Disgusting]