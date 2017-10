BIULETYN: Nowy plakat "Ligi Sprawiedliwości". Winslet nagrodzona

(kliknij, aby powiększyć)



W sieci pojawił się nowy, przeznaczony dla kin IMAX, plakat. [za: Coming Soon] Kristen Bell zapowiada powstanie miniserialu o przygodach Veroniki Mars. [za: Moviehole]Należące do Spielberga studio Amblin Partners wyprodukuje ekranizację książkiktóra pojawi się w księgarniach w styczniu. Jest to historia kobiety, którą porzuca mąż i wkrótce chce się ponownie ożenić. Bohaterka zamierza pokrzyżować mu plany. Jednak przewidywalna historia ma mieć co najmniej kilka zaskakujących zwrotów akcji. [za: The Hollywood Reporter]Pojawi się pierwszy gej w serialach Disneya. W premierowym odcinku drugiego sezonu popularnego serialu, który nadany zostanie już w najbliższy piątek, Cyrus Goodman odkryje, że tak naprawdę jest gejem. [za: Deadline] Colman Domingo zagra ojca głównej bohaterki w filmie. Jest to historia Tish - świeżo zaręczonej, ciężarnej 19-latki z Harlemu, której narzeczony Fonny zostaje niesłusznie oskarżony o gwałt. Bohaterka próbuje udowodnić przed sądem niewinność ukochanego. [za: Deadline] Vanessa Williams dołączyła do obsady serialu komediowego stacji CBS. Wcieli się w postać rywalki Aleksa Rileya, która koniec końców zostaje jego kochanką. [za: Deadline]Ogłoszono laureatów Hollywood Film Awards za role pierwszoplanowe. Najlepszą aktorką jest Kate Winslet ). Najlepszy aktorem został Jake Gyllenhaal ). [za: The Hollywood Reporter] Bill Sage dołączyli do obsady filmu "The Wave". Będzie to historia sztywnego prawnika, który za namową kumpla postanawia się trochę wyluzować. Tak zaczyna się szalona noc, pełna narkotyków, która zmieni jego spojrzenie na świat i wywróci do góry nogami jego strategię w ważnej sprawie sądowej, którą prowadzi. [za: Deadline] Elena Kampouris znalazła się w obsadzie komedii o dorastaniu. Jest to historia skomplikowanego życia uczuciowego młodych ludzi i frustrujących prób zrobienia kariery muzycznej. [za: Deadline]You Tube Red zamawia serial SF od producentów. Projekt nosi tytułi opowie o obcych sobie ludziach, którzy znaleźli się na porzuconym w pustce statku kosmicznym. Muszą współpracować, jeśli chcą przetrwać. Problem w tym, że jeden z nich nie jest tym, za kogo się podaje... [za: Deadline] Aja Naomi King zagra główną rolę w filmie. Będzie to biografia somalijskiej aktywistki Ifrah Ahmed. [za: Variety] Tatiana Huezo wyreżyseruje film, który będzie ekranizacją powieści Jennifer Clement wydanej w Polsce pod tytułem. Potężny, nieokiełznany świat handlarzy narkotyków, porywaczy, zabójców ukazany jest oczami dzielnej Ladydi, bystrej dziewczyny, której przyszło żyć w brutalnym świecie.Guerrero, stan w Meksyku, gdzie dziewczęta przebierane są za chłopców, szpecone i ukrywane, aby nie zostały uprowadzone; tym, które wpadły w ręce porywaczy, stały się ich ofiarami, grozi, że zostaną zmuszone do szmuglowania narkotyków do Stanów Zjednoczonych lub uprawiania prostytucji; kartele narkotykowe, zbójcy rozprawiający się z ofiarami z zimną krwią to codzienność w tym miejscu. Sępy wskazują miejsca porzucenia kolejnych ciał, z nieba spada deszcz pestycydów; Ladydi nazywa to miejsce domem. [za: Variety]