BIULETYN: O królewiczu, który nocą przywdziewa suknie

Universal Pictures zakupiło prawa do komiksu Jen Wang. Jest to opowieść o przyjaźni między młodą szwaczką imieniem Frances i królewiczem Sebastianem. Kiedy zapada zmrok, Sebastian ubiera przygotowane przez Frances wspaniałe suknie i jako Lady Crystallia przemierza ulice Paryża w glorii największej ikony stylu. [za: Deadline] Ben Schwartz zagra główną rolę w serialu stacji Showtime. Będzie to remake brytyjskiego serialu. Jego gwiazda - James Corden - będzie jednym z producentów nowej wersji. Współproducentem będzie J.J. Abrams . [za: Deadline]Twórca Julian Fellowes szykuje kolejną wielopokoleniową sagę. Będzie to opowieść o narodzinach potęgi rodziny Rothschildów. Ojcem sukcesów był Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), który założył we Frankfurcie nad Menem kantor finansowy i był doradcą finansowym landgrafa Hesji. Jego pięciu synów dokonało potężnej ekspansji firmy i rodzina zdobyła wiodącą pozycję w świecie finansów. W XIX wieku Rothschild było synonimem bogactwa. [za: Deadline] AnnaSophia Robb dołączyła do obsady filmuopowiadającego o perypetiach młodego schizofrenika (w tej roli Charlie Plummer ). Aktorka będzie postacią pojawiającą się w urojeniach bohatera. [za: Deadline]