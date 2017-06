BIULETYN: Oficjalny tytuły nowej "Piły"

Welcome to American Horror Story, Colton Haynes Post udostępniony przez Ryan Murphy (@mrrpmurphy) 20 Cze, 2017 o 5:22 PDT





Lionsgate zaprezentowało oficjalny tytuł najnowszej odsłony cyklu. Możecie go zobaczyć na planszy poniżej. [za: Bloody Disgusting] Leslie Bibb dołączyła do obsady komedii. Film opowiada o przyjaciołach z dzieciństwa, którzy od 30 lat raz do roku spotykają się, by brać udział w ekstremalnej formie berka. [za: Deadline] Jamie Foxx został producentem wykonawczym serialu. Opowie on losach trójki dzieci, których życie naznaczone jest przez konflikty zbrojne. Bohaterowie pochodzić będą z Sudanu, Syrii i Ukrainy. [za: Deadline] Riley Keough zagra u boku Ala Pacino w niezatytułowanym filmie Barry'ego Levinsona . Jest to historia legendarnego futbolowego trenera Joego Paterno. Uznawany za najlepszego trenera w historii uniwersyteckiego futbolu Paterno w 2011 został uwikłany w seks aferę, której przedmiotem były działania jego asystenta. Paterno został oskarżony o to, że wiedział o przewinieniach swojego podopiecznego, ale ich nie ujawnił. [za: Deadline] Emery Kelly dołączyli do obsady serialu komediowego Netfliksa. Jest to opowieść o dwóch przyjaciółkach, które muszą poradzić sobie z kryzysem, kiedy rozpoczynają naukę w liceum. [za: Deadline] Katie McGuinness dołączyli do obsady serialu". [za: Deadline] Colton Haynes jest już na planie siódmej serii. Dowodu na to dostarcza to zdjęcie wrzucone przez Ryana Murphy'ego . [za: Instagram]Rapper T.I. zostanie gwiazdą i producentem wykonawczym serialu stacji FOX. Wcieli się w syna króla przestępczego świata Atlanty, który zostaje zrekrutowany do nowego oddziału mającego walczyć z nową falą gangsterów. [za: Variety]Supermodelka Joan Smalls zadebiutuje jako aktorka. Jej pierwszy projektem jest film Netfliksa. Jest to opowieść o parze przepracowanych asystentów, którzy chcą pozbyć się problemów ze swoimi szefami przez... zeswatanie ich. [za: Deadline]Książka, opisująca 80 lat badań nad autyzmem i jak zmieniło się postrzeganie zaburzenia, stanie się inspiracją dla filmu fabularnego. Obraz powstanie dla Paramount Pictures. Scenariusz napisze Matt Rager. [za: Variety] André Singer, producent, przygotowuje film dokumentalny, którego bohaterem będzie Michaił Gorbaczow. [za: Screen Daily]