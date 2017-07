BIULETYN: Pastor-dinozaur z własnym plakatem

Oto plakat filmu, którego bohaterem jest pastor zmieniający się w dinozaura. [za: Bloody Disgusting]Reżyser Bibo Bergeron zrealizuje za 10 milionów dolarów. Będzie to biografia malarki Charlotte Salomon. [za: Screen Daily] Aurora Perrineau dołączyła do obsady horroru. Jest to opowieść o studentce i jej przyjaciołach, którzy stają się ofiarami paranormalnej gry "prawda czy wyzwanie". [za: Deadline]W sieci pojawił się plakat czwartego sezonu serialu. [za: Coming Soon] Carolina Bartczak zagra główną rolę w niezależnym filmie. Jest to opowieść o kobiecie, która zaryzykuje wszystko, by być matką dla córek, o których sądziła, że straciła je na zawsze. [za: Deadline]Internetowy serialotrzyma remake w postaci prawdziwego serialu. Wyprodukuje go Paramount TV. [za: Deadline] Peter Cullen powróci jako Optimus Prime w serialu animowanym. Jest to kontynuacja. Składać się będzie z 10 11-minutowych odcinków. Premiera planowana jest na listopad. [za: Variety]W sieci pojawił się plakat horroru. [za: Bloody Disgusting] David O. Russell został producentem filmu, do którego scenariusz napisze John Whittington . Jest to opowieść o dwóch uczniach ostatniej klasy liceum. Jeden opiekuje się kalekim dziadkiem i o zmartwieniach może zapomnieć tylko na boisku do koszykówki. Drugi był kiedyś obiecującą gwiazdą koszykówki, ale jego życie zmieniła tragedia. [za: Variety] Andrew Jacobson sprzedali Lionsgate'owi konspekt scenariusza filmu. Jest to opowieść o trójce przyjaciół, którzy wynajęli luksusowy dom na plaży. Wkrótce potem pojawia się śmiertelnie niebezpieczny agent MI6, który ujawnia, że dom służy jako bezpieczna kryjówka dla szpiegów w niebezpieczeństwie. Od tego momentu sytuacja szybko zacznie wymykać się spod kontroli. [za: Variety]Netflix zaprezentował kolejny plakat filmu. [za: Bloody Disgusting] Kiersey Clemons zagra jedną z głównych ról w niezależnym dramacie Bretta Haleya . Jest to historia właściciela sklepu z płytami muzycznymi na Brooklynie, który musi pogodzić się z tym, że nadszedł czas na zamknięcie biznesu i zaakceptowanie tego, że córka jest już dorosła i powinna mieć własne życie. [za: Variety] Annie Potts dołączyła do obsady sitcomu, w którym zagra babcię tytułowego bohatera. Serial jest spin-offem/prequelem. [za: The Hollywood Reporter]Oto plakat nowego sezonu serialu. [za: Deadline]