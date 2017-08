BIULETYN: Piła mechaniczna na plakacie "Leatherface'a"

W sieci pojawił się nowy plakat horroru. [za: Bloody Disgusting]Zmieni się muzyka w serialu. Po 28 latach pracy przy serialu zwolniony został kompozytor Alf Clausen . [za: Variety] Federico Castelluccio zagrają główne role w niezależnym filmie. Jest rok 1983. Podczas akcji przeciwko handlarzom narkotyków jeden z policjantów zostaje postrzelony i o mały włos uniknął śmierci. Sytuacja uświadomiła mu, że kiedy umrze, jego rodzina może nie mieć pieniędzy na życie. Dlatego postanowił otworzyć siłownię zapewniającą niewielki ale stały dochód. Wkrótce odkrywa, że jego partner biznesowy wykorzystuje ośrodek jako przykrywkę do handlu narkotykami. [za: Deadline] Tom Hopper dołączyli do obsady komedii. Bohaterką filmu jest Renee Bennett, która po upadku z roweru treningowego i uderzeniu się w głowę zaczyna wierzyć, że z dnia na dzień stała się nieziemsko piękna. Ta nowo zyskana pewność siebie pozwala kobiecie błyskawicznie piąć się po szczeblach kariery w firmie kosmetycznej, gdzie pracuje. [za: Deadline]Powstanie film o przyjaźni i politycznej rywalizacji Johna F. Kennedy'ego i Richarda Nixona. Projekt nosi tytułi opowie o okresie, w którym politycy byli senatorami, kończąc na słynnej debacie telewizyjnej. Pierwszą wersję scenariusz napisali Lee Batchler Janet Scott Batchler . [za: Deadline] Lior Raz zagra u boku Oscara Isaaca w filmie. Obraz opowie o akcji schwytania Adolfa Eichmanna. [za: The Hollywood Reporter] Armin Amiri dołączyli do obsady komedii. Będzie to opowieść o młodym, mieszanym rasowo małżeństwie. Kiedy okazuje się, że kobieta jest w ciąży zagrożonej, do ich domu zjeżdżają się obie rodziny. [za: Variety]