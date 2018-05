BIULETYN: Plakat "Jumanji 2"

W sieci pojawił się teaserowy plakat kontynuacji filmu. [za: Collider]okazał się najpopularniejszym serialem sezonu jesienno-wiosennego w amerykańskiej telewizji. Widownia sitcomu wyniosła 18,6 mln. Drugim serialem była(17,8 mln widzów), a trzecim(17,4 mln widzów). [za: Deadline]Oficjalnie potwierdzono, że Richard Gere zagra u boku Helen McCrory Billy'ego Howle'a w ośmioczęściowym serialu BBC Two. Będzie to pierwsza od 30 lat duża telewizyjna rola Gere'a . Wcieli się w postać Maxa, bogatego Amerykanina będącego, właściciela gazet i stacji telewizyjnych na całym świecie. McCrory będzie jego byłą żoną, arystokratyczną dziedziczką. Howle wcieli się w ich syna, który prowadzi jedną z brytyjskich gazet ojca i namaszczony jest na jego następcę, ale charakteryzuje się silnymi tendencjami autodestrukcyjnymi. [za: Deadline] Keon Alexander dołączył do obsady serialu YouTube'a. Jest to ekranizacja trzeciego tomu cyklu "Jumper" Stevena Goulda . Wcieli się w teleportera, który ukrywa się po tym, jak parę lat wcześniej uciekł z laboratorium, które prowadziło na nim eksperymenty. [za: Deadline] Allison Tolman znaleźli się w obsadzie, który wyreżyseruje Liz Manashil . Projekt określany jest jako oda do Davida Bowie'ego i opowiada o kobiecie, która otrzymuje szansę przeanalizowania swojego życia, kiedy w dniu śmierci Bowiego otwiera się tunel czasoprzestrzenny. [za: Deadline]Stacja Boomerang zapowiada produkcję nowego serialu o Scoobym-Doo i wesołej ferajnie rozwiązującej najdziwaczniejsze zagadki. Serial zadebiutuje w przyszłym roku i będzie się nazywał. [za: Deadline] Kal Penn będzie gwiazdą serialu dokumentalnego odsłaniającego kulisy świata globalnej bankowości. Producentami projektu, który powstanie dla Amazonu, są Adam McKay Will Ferrell . [za: Deadline]YouTube zamawia drugi sezon serialu. [za: Deadline]