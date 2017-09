BIULETYN: Plakat "Piły: Dziedzictwa"

Oto nowy, IMAXowy, plakat filmu. [za: Coming Soon] Anthony Russo wyprodukują dla stacji Syfy serial. Będzie to ekranizacja komiksu o nastolatkach z końca lat 80. uczęszczających do liceum dla asasynów. [za: Deadline] Shane Abbess wyreżyseruje. Film opowie o drodze Chicago Cubs do zaskakującego zwycięstwa w mistrzostwach NFL w 2016 roku. [za: Deadline] Dee Rees zekranizuje thriller polityczny Joan Didion "The Last Thing He Wanted". Jest to historia dziennikarki, która wpada w sam środek świata nielegalnych handlarzy bronią. [za: Deadline]Po tym, jak 17,2 mln osób zobaczyło premierowy odcinek, stacja CBS zamówiła cały sezon. Spin offbędzie więc liczył 22 odcinki. [za: Deadline]20th Century Fox kupiło konspekt scenariuszowy Malcolma D. Lee . Projekt nosi tytułi będzie hybrydową komedią bożonarodzeniową. [za: Deadline]FOX kupiło nowy serial, którego producentem będzie McG . Akcja serialu będzie się rozgrywać w świecie firm nowych technologii i opowie o 26-letnie Mayi Carter, którą bezwzględny technokrata zatrudnia, by zmieniła świat... [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Coming Soon]BBC One zleca realizację ośmiu odcinków serialu. Będzie to ekranizacja cyklu kryminałów Tany French. [za: Deadline] Crispin Glover dołączył do obsady filmu. Zagra psychopatycznego płatnego zabójcę, który wyrusza tropem osób, które obwinia za śmierć brata. [za: Deadline] Ike Barinholtz zadebiutuje jako reżyser. Jego pierwszym filmem będzie satyryczny thriller, w którym zagra też główną rolę. Akcja rozgrywać się będzie w Ameryce, w której każdy obywatel zobowiązany jest składać przysięgę lojalności. Główny bohater musi przetrwać święto Dziękczynienia bez zniszczenia swojej rodziny. [za: The Hollywood Reporter] Hong Chau zagra główną rolę w filmie. Jest to historia kobiety, która opiekowała się porwaną Patty Hearst. [za: Variety] Robert Kirkman wyprodukuje serial pod tytułem. Będzie to ekranizacja klasycznej powieści SF Frederika Pohla wydanej w Polsce jako "Gateway. Brama do gwiazd". W Układzie Słonecznym ludzkość znajduje urządzenia i budowle tajemniczej obcej rasy, którą ochrzczono mianem Heechów. Ich technologia była bardzo rozwinięta, a niektóre artefakty okazują się być użyteczne dla ludzi. Nikt nie wie, jak wyglądali Heechowie, ani gdzie odlecieli. Największym odkryciem jest asteroid Gateway, rodzaj stacji kosmicznej z blisko tysiącem międzygwiezdnych statków Heechów. Każdy jest zaprogramowany na nadświetlny lot ku odległym miejscom przestrzeni. Nie można nim kierować, ale i tak znajdują się ochotnicy - Poszukiwacze - którzy latają tymi statkami w nieznane. Raz znajdują fortunę, innym razem śmierą. Robinette Broadhead jest jednym z nich... [za: Variety]Nowe zdjęcie z filmuujawnia, że na ekranie zobaczymy Hoguna. [za: Comic Book Movie]