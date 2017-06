BIULETYN: Plakat "Pitch Perfect 3"

W sobotę swoją premierę będzie miał zwiastun. Z tej okazji do sieci trafił plakat filmu. [za: Screen Rant] Maria Dragus zagra mary Fleming, towarzyszkę z dzieciństwa tytułowej bohaterki filmu. [za: Deadline] Ned Van Zandt dołączył do obsady. Jest to ekranizacja książki Toma Pendletona (ojca Van Zandta ) rozgrywająca się na polach naftowych zachodniego Teksasu pod koniec lat 30. ubiegłego wieku. [za: Deadline] Steven Silver dołączył do obsady czarnej komedii. Zagra pracownika restauracji prowadzonej przez głównego bohatera. [za: Deadline]Glass Entertainment Group zapowiada realizację serialu opowiadającego na nowo historię morderstwa rodziny Clutterów. Zbrodnia była podstawą słynnej książki Trumana Capote'a "Z zimną krwią". [za: Deadline] Alexis Bledel będzie mieć większą rolę w drugim sezonie. [za: Deadline]YouTube Red zamawia całą listę seriali. Wśród nich jest, którego producentem jest Dwayne Johnson . Jego akcja rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości i opowie o pracownikach firmy ubezpieczeniowej, którzy wysyłani są w przyszłość, dokładnie 33 dni do przodu, w celu zapobieżenia śmierci swoich klientów. [za: Deadline] Jermaine Fowler dołączył do obsady. Film opowie o czarnoskórym telemarketerze mającym problemy z samooceną. Pewnego dnia odkrywa on magiczny klucz do sukcesu w biznesie. Podczas gdy bohater zaczyna piąć się po szczeblach korporacyjnej drabinki, jego kumple rozpoczynają walkę z nielegalnymi praktykami prowadzonymi w firmie. Gdy bohater odkrywa mroczny sekret swoich szefów, musi zdecydować, po której stronie konfliktu stanąć. [za: Deadline] Ryan Hansen został gwiazdą serialu komediowego YouTube Red. Będzie to opowieść o programie policji Los Angeles, w ramach którego detektywi wydziału zabójstw dostają jako partnerów hollywoodzkich aktorów. Hansen oczywiście zagra samego siebie. [za: Deadline] Phoebe Robinson zagrają główne role w komedii Netfliksa. To nowa wersja projektu pod tytułem, który w 2014 roku chciało nakręcić Sony. Będzie to szalona komedia z kategorią R o przygodach trójki Amerykanek w Barcelonie i na Ibizie. Scenarzystką jest Lauryn Kahn , a całość wyreżyseruje Alex Richanbach . [za: Deadline]Aktorka Thandie Newton została producentką dokumentu hybrydowego (łączącego zdjęcia z animacją) pod tytułem. Będzie to opowieść o dziewczynce z Suazi, która próbuje uratować swoich braci-bliźniaków z rąk porywaczy. [za: Variety]