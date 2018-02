BIULETYN: Plakat "Player One" nawiązuje do lat 80.

W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Collider] Clive Standen będzie jedną z gwiazd filmu sensacyjnego, który opowie o prawdziwych wydarzeniach, jakie miały miejsce w 1975 roku. To wtedy grupa drobnych cwaniaczków chciała na Rhode Island ukraść 30 milionów dolarów należących do mafii. [za: Deadline] Jim Rash staną za kamerą filmu. Będzie to historia Warrnea Hardinga i jego historycznej wspinaczki po skałach El Capitan w Yosemite. [za: Deadline] Piper Perabo dołączyła do obsady widowiska akcji. Jest to sequel, którego akcja rozgrywać się będzie na pokładzie Air Force One. [za: Deadline] Bai Ling może już pracować w Chinach. Zakaz, który obowiązywał od czasu, kiedy odważyła się skrytykować władze, został anulowany. Jej pierwszym projektem będzie. Zagra barmankę, która pomaga policjantowi rozwikłać zagadkę śmierci utalentowanego malarza. [za: Deadline]Bracia Ian Eshom Nelms zostali wybrani na stanowisko reżysera thrillera. Będzie to historia byłego policjanta z San Francisco, który niesłusznie zostaje oskarżony o przeprowadzenie ataku terrorystycznego. Teraz musi udowodnić swoją niewinność oraz odnaleźć terrorystów, zanim ci zdetonują kolejną bombę. [za: The Hollywood Reporter] Rita Ora dołączyła do obsady filmu. Na razie nie podano, kogo zagra. [za: The Hollywood Reporter] Judy Greer zagra w serialu stacji Showtime. Gwiazdą projektu jest Jim Carrey Greer zagra żonę bohatera. [za: Variety]Warner Bros. wstrzymało prace nad animacją. Z projektem pożegnał się Jorge R. Gutierrez , który miał film wyreżyserować. Na razie nie wybrano jego następcy. [za: Facebook]