BIULETYN: Plakat "Smallfoot". Powstanie western z zombie

W sieci pojawił się plakat animacji. [za: Coming Soon] Cedomir Kolar został laureatem nagrody koproducenckiej przyznawanej przez Europejską Akademię Filmową . [za: Screen Daily]Blumhouse wyprodukuje serial. Jego akcja rozgrywa się ostatniej nocy meksykańskiego Święta Zmarłych. Pogrążony w żałobie detektyw zostaje wciągnięty w śmiertelną grę, której stawką jest wskrzeszenie zmarłej osoby. [za: Variety]Nominowany do Oscara Brian Oliver wyprodukuje film, którego autorem jest Matt Tente . Będzie to historia kryminalisty, którego warunkowo wypuszczono z więzienia. Mężczyzna chce zacząć życie od nowa i odbudować relację z córką. Ta jednak przekonuje go, by pomógł jej w kradzieży kilku milionów dolarów gromadzonych raz w miesiącu z wszystkich ośrodków sprzedaży medycznej marihuany. [za: Deadline] Amy Pascal wyprodukuje film SF pod tytułem. Jest to historia specjalisty wywiadu wojskowego, który bierze udział w programie mającym na celu wybranie szczęśliwca, który będzie reprezentował ludzkość w pierwszym kontakcie z pozaziemską cywilizacją. Autorką scenariusza jest Kat Wood. [za: Deadline] Amerykańska Gildia Scenografów ogłosiła, że ich nagrodę przyznawaną za całokształt kariery otrzyma w tym roku Norm Newberry . [za: Deadline] Ravi Patel znaleźli się w obsadzie komedii, której gwiazdami są Seth Rogen Charlize Theron . Jest to historia bezrobotnego dziennikarza, który postanawia odnaleźć dziewczynę, w której się podkochiwał, kiedy był dzieckiem, a ona była jego opiekunką. Jak się okazuje wyrosła na jedną z najpotężniejszych kobiet świata. Raphael Patel zagrają jej podwładnych. [za: Deadline]New Regency zakupiło prawa do ekranizacji debiutanckiej powieści Emmy Berquist. Będzie to opowieść o 17-letniej Daisy Wilcox, która w latach 70. XIX wieku przemierza zachodni Teksas. W regionie panoszy się zaraza, która zmienia ludzi w krwiożercze bestie zwane "shakes". [za: Deadline]