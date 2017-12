BIULETYN: Plakat "The Strangers: Prey at Night"

W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Coming Soon]HBO daje zgodę na realizację 10. sezonu serialu. [za: Deadline] Liana Liberato zagrają w komedii. Będzie to historia dwóch dziewczyn, które zaprzyjaźniają się, choć wcześniej były rywalkami o serce tego samego chłopaka. Za kamerą stanie operator Ben Kasulke. [za: Deadline] James Gunn wyprodukuje horror, do którego scenariusz napisał jego brat Mark Gunn . Całość wyreżyseruje David Yarovesky . Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. [za: Deadline] Catherine Keener zagra u boku Jima Carreya w serialu komediowym stacji Showtime. 10-odcinkowy pierwszy sezon wyreżyseruje Michel Gondry . Jest to historia Jeffa, którego wszystkie dzieciaki w USA znają jako Pana Picklesa, telewizyjną postać będącą uosobieniem dobroci i mądrości. Bohater jest również właścicielem wartego miliony dolarów medialnego imperium. Kiedy jednak jego rodzina zaczyna się rozpadać, Jeff okazuje się bezradny. [za: Deadline]Netflix zamawia trzeci sezon serialu. [za: Deadline] Jim Parsons wyprodukuje i zagra główną rolę w ekranizacji wspomnień Michaela Ausiello. W książce Ausiello opisuje ostatnie 11 miesięcy życia z umierającym na raka partnerem, a także wspomina ich 14-letni związek. [za: Deadline]Producent Andrew Duncan odchodzi z firmy, którą pomógł założyć. Powodem są oskarżenia o seksualne napastowanie kobiet. [za: Deadline]NBC podejmie kolejną próbę realizacji remake'u kultowego brytyjskiego serialu komediowego znanego w Polsce pod tytułem. Tym razem w projekt zaangażował się Graham Linehan , czyli autor oryginału. Przygotuje on scenariusz i będzie jednym z producentów wykonawczych. [za: Deadline]Organizatorzy festiwalu w Berlinie zaprezentowali listę tytułów, które pokazane zostaną w ranach sekcji Panorama. Listę znajdziecie TUTAJ