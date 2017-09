BIULETYN: Plakat "Thora" i kasacja "The Last Tycoon"

W sieci pojawił się nowy plakat filmu. Promuje on widowisko w kinach IMAX. [za: Screen Rant]Amazon kasuje serial, który powstał na podstawie prozy F. Scotta Fitzgeralda . Co ciekawe, kilka dni temu platforma wrzuciła do kosza serial o żonie pisarza. [za: The Hollywood Reporter]Wschodząca gwiazda szwajcarskiego kina, Joel Basman , pojawi się u boku Jakuba Gierszała w filmie. Film jest biografią polskiego matematyka Stanisława Ulama, który był współtwórcą amerykańskiej bomby termojądrowej. Basman zagra węgierskiego fizyka Edwarda Tellera, który również pracował nad stworzeniem bomby. [za: Screen Daily] Wong Kar-Wai zrealizuje serial dla platformy Amazon. Projekt nosi tytułi opowie o brutalnej wojnie domowej, do której pod koniec XIX wieku doszło pomiędzy różnymi frakcjami chińskiej diaspory w San Francisco. [za: The Playlist]