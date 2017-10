BIULETYN: Plakat filmu o najsłynniejszym nawiedzonym domu

W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Coming Soon] J.K. Simmons dołączyli do obsady filmu. Jest to historia ultrakatolickiej rodziny przygotowującą się na nieuchronną śmierć głowy rodziny. Problem w tym, że ten kompletnie wyparł fakt swojego stanu zdrowia, choć zna wszystkie fakt... [za: Deadline] Noah Schnapp zagra główną rolę w niezależnej produkcji. Wcieli się w 12-letniego chłopca, który kocha gotować i który nie przeżył ani jednej rodzinnej kolacji zjedzonej w ciszy i spokoju. Obraz wyreżyseruje Brazylijczyk Fernando Grostein Andrade . [za: Deadline] Jamie Marshall wyreżyseruje czarną komedię. Będzie to historia płatnego zabójcy cierpiącego na PTSD i złodzieja pogrążonego w odmętach kryzysu egzystencjalnego, którzy znaleźli się w porzuconym kościele wraz z tajemniczym zakładnikiem. Spróbują dowiedzieć się, kim on jest i rozgryźć, jakim cudem cała trójka znalazła się w tak dziwnym położeniu. [za: Deadline] Allison Schroeder napisze scenariusz filmu o molestowaniu, do którego dochodziło w Uberze. Fabuła inspirowana będzie doświadczeniami Susan Fowler, która rok pracowała w firmie jako inżynier. [za: The Hollywood Reporter]