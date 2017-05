BIULETYN: Plakat kontynuacji "Hotelu Transylwania 2"

Sony Animation zaprezentowało plakat filmu. Jest to krótkometrażowa kontynuacja. [za: Coming Soon] Oscar Martinez został jedną z gwiazd filmu Rodriga Bellotta . Wcieli się w bogatego ojca rodziny hołdującego tradycyjnym wartościom, który dowiaduje się, że jego syn-gej popełnił samobójstwo będąc w Stanach Zjednoczonych. Przeglądając jego komputer przez pomyłkę rozpoczyna rozmowę z chłopakiem syna, która szybko przeradza się w kłótnię. W jej wyniku postanawia polecieć do Nowego Jorku, by znaleźć odpowiedzi na pytania kim był jego syn i dlaczego się zabił. [za: Variety] Andy Bellin napisze dla Michaela Baya scenariusz filmu. Podstawę fabuły stanowić będzie książka dziennikarza Wall Street Journal Christophera S. Stewarta, w której opisuje kulisy powstania Państwa Islamskiego i wojnę z wykorzystaniem pilotów dronów wojskowych, jaką prowadzą Amerykanie. [za: Deadline] Katie Leclerc zagrają główne role w filmieJest to historia imprezowej dziewczyny, którą marzy o tym, by cały świat był jedną wielką balangą, i chłopaka, który nie zdaje sobie sprawy, że jest w niej zakochany od czasów liceum. Film powstanie dla należącej do Sony platformy Crackle. Reżyseruje Dylan Kidd . [za: Deadline]Gunpowder & Sky szykuje się do produkcji serii horrorów o tematyce sportowej. Pierwszym projektem będzie, do którego scenariusz napisał Aaron Cooley. Jest to historia zawodowego koszykarza, który zyskał sławę dzięki paktowi z diabłem. Teraz przyszedł czas spłaty długu. Bohater musi stać się najbardziej wysportowanym seryjnym zabójcą w historii... [za: Deadline]Książka dla młodzieżyVeroniki Cossanteli zostanie zekranizowana. Scenariusz napisze producent David Lipman , a za kamerą stanie William Joyce . Bohaterem książki jest chłopiec, który zaczyna pracę na farmie położonej w głębi lasu. Na farmie znajduje się schowek pełen mitycznych stworów. Jeden z nich ucieka i zaczyna terroryzować wioskę chłopaka. [za: Variety]