BIULETYN: Plakat nowego filmu Todda Haynesa

W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: The Playlist] Saad Siddiqui dołączył do obsady filmu HBO pod tytułem. Zagra jednego ze strażaków palących książki. [za: Deadline] Jeff Ward pojawi się w kluczowej, ale na razie niezidentyfikowanej roli w piątym sezonie serialu. [za: Deadline]Stacja FOX zleca produkcję serialu sądowego. Jego bohaterką będzie prawniczka z firmy adwokackiej specjalizującej się w sprawach osób błędnie uznanych za winnych przestępstw. Jego twórcą jest Danny Strong , współautor serialu "Imperium". [za: Deadline] Topher Grace wraca do telewizji. Zagra jedną z głównych ról w serialu, którego jest współautorem i producentem. Jest to historia szkolnych przyjaciół, którzy jako dzieci szukali skarbów. Po latach ponownie się spotkali i postanowili wybrać się na ostatnią, wielką przygodę. [za: Deadline] Nisha Ganatra została wybrana na stanowisko reżysera filmu, w którym główne role zagrają Emma Thompson Mindy Kaling (która jest też autorką scenariusza). Jest to opowieść o gospodyni wieczornego programu rozrywkowego, która może stracić pracę po tym, jak zatrudnia kobietę w roli scenarzystki. [za: The Tracking Board] Austin Swift , czyli brat piosenkarki Taylor Swift , pojawi się w niezależnej komedii pod tytułem. Zagra małomiasteczkowego oszusta, który spotka bohaterów – rodzeństwo podróżujące z prochami matki, które mają rozsypać zgodnie z nietuzinkową ostatnią wolą zmarłej. [za: The Wrap]