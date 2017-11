BIULETYN: Plakat sequela "Gliniarza wilkołaka"

Oto nowy plakat filmu. [za: Movieweb] Amy Pascal wyprodukują dla Amazonu miniserial. Opowie on historię programu NASA z początku lat 60., który miał za zadanie przygotować pierwszą żeńską załogę do lotu w kosmos. Po pewnym czasie męskie szefostwo agencji uznało, że jest to strata czasu, choć wyniki kobiet uczestniczących w testach były bardzo dobre. [za: Deadline] Julianne Hough została gwiazdą serialu komediowego stacji FOX. Zagra gwiazdę jednego przeboju, która po latach próbuje utalentowaną muzycznie siostrzenicę przed popełnieniem tych samych błędów. [za: Deadline] Shea Whigham dołączył do obsady nowego filmu Adama McKaya opowiadającego o karierze politycznej Dicka Cheneya. Pojawi się też w biografii Neila Armstronga, którą przygotowuje Damien Chazelle . [za: Deadline]Universal Pictures zakupiło prawa do powieści Riley Sager. Jest to historia Quincy Carpenter, która 10 lat temu, jako studentka, pojechała na wakacje do Pine Cottage z piątką przyjaciół. Była jedyną, która przeżyła masakrę, jaka się tam wydarzyła. [za: Deadline]Netflix zleca produkcję serialu, którego twórcą jest Michael Petroni (scenarzysta). Opowie o powtórnym przyjściu Jezusa. Premiera planowana jest na 2019 roku. [za: Deadline]Screen Gems zaprezentował plakat filmu. [za: Coming Soon] Rachel Bilson zagrają główne role w proceduralu stacji ABC od twórców. Projekt nosi tytułi opowie o aktorce, kiedyś gwieździe serialu kryminalnego, która po wyjściu z odwyku chce odbudować karierę. Zaczyna więc towarzyszyć w pracy prywatnemu detektywowi, przygotowując się w ten sposób do nowej roli. [za: Deadline]Endeavor Content szykuje rewizjonistyczną wersję historii Kopciuszka. Projekt nosi tytułi opowie o jednej z brzydkich sióstr przyrodnich Kopciuszka. Fabuła powstanie na bazie książki, która zostanie wydana jesienią 2019 roku. [za: The Hollywood Reporter] Aleksiej Uczitiel , którego najnowszy filmwywołał w Rosji wielki skandal, już szykuje kolejny film. Będzie to biografia Dmitrija Szostakowicza, jednego z najsłynniejszych kompozytorów XX wieku. [za: Variety] Jasper Paakkonen dołączył do obsady nowego filmu Spike'a Lee . Głównym bohaterem filmu jest Ron Stallworth - policjant, który rozpracowuje Ku Klux Klan. Udaje mu się przeniknąć do organizacji i zdobyć w niej wysoką pozycję pomimo tego, że jest czarny. [za: Variety]W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Coming Soon]Roadside Appealing chce, żeby Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zmieniło kwalifikację filmu. Dystrybutor chce, żeby film walczył o Złoty Glob w kategorii "komedia lub musical", Stowarzyszenie uznało go za dramat. [za: The Hollywood Reporter] Ray Wise dołączył do obsady filmu. Jest to historia bogatego mężczyzny, który zatrudnia wróżbitkę, która ma sprawić, by w bohaterze zakochała się kobieta jego marzeń. [za: Deadline]Stacja Nickelodeon kasuje dwa seriale:oraz. [za: Deadline] Ted Melfi wyreżyseruje i będzie producentem wykonawczym serialu, który powstanie dla stacji FX. Będzie to historia zorganizowanej przestępczości i skorumpowanych polityków rozgrywająca się w Providence. [za: Deadline]Gulfstream Pictures zakupiło prawa do książki, która ujawnia utajnioną przez 60 lat historię amerykańskich lotników zestrzelonych nad Jugosławią, ich desperackiej ucieczki przez terytorium wroga oraz szpiega, który niespodziewanie im pomógł. [za: Deadline] Matthew Carnahan szykuje dla stacji National Geographic serial. Opowie on powstawaniu w latach 90. bańki technologicznej. [za: Deadline]