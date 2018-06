BIULETYN: Plakaty "Ant-Mana i Osy"

W sieci pojawiły się nowe plakaty filmuPierwszy przeznaczony jest do kin Dolby, drugi do kin IMAX. [za: Bleeding Cool] Paul Wesley dołączył do obsady nowego serialu twórcy. Projekt nosi tytułi będzie inspirowany słynnymi baśniami, które zmieni w mroczny thriller psychologiczny. Podstawą dla pierwszego sezonu będą historie Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka oraz trzech małych świnek. Akcja osadzona będzie we współczesnym Nowym Jorku. [za: Deadline]Zaledwie tydzień po premierze serialustacja HBO zamawia drugi sezon. [za: Deadline]Brandon Sanderson mimo regularnego produkowania opasłych tomów fantasy ma wciąż czas na kolejne projekty. Właśnie ogłoszono, że będzie scenarzystą serialu. Oprócz tego przygotuje komiks i powieści, które stanowić będą uzupełnienie i rozszerzenie tego, co zobaczymy w telewizji. "Dark One" będzie historią młodego mężczyzny, który cierpi z powodu nawiedzających go wizji mrocznego i pełnego magii świata. Wszyscy wokół twierdzą, że są to tylko halucynacje. W rzeczywistości ów mroczny świat istnieje naprawdę, zaś bohater jest przepowiedzianym w proroctwach tyranem, który ma go zniszczyć. [za: Deadline] Loren Dean zagra u boku Clinta Eastwooda w filmie. Jest to historia Leo Sharpa - weterana II wojny światowej, który w wieku 90 lat znalazł zatrudnienie w biznesie narkotykowym. Mężczyzna szmuglował w swoim żołądku wartą 3 miliony dolarów kokainę należącą do kartelu Sinaloa. Przyskrzyniono go na granicy z Meksykiem. Dzięki staraniom prawnika został skazany na zaledwie 3 lata więzienia. [za: Deadline] Camrus Johnson zagra jedną z głównych w filmie. Jest to ekranizacja powieści Nicoli Yoon wydanej w Polsce pod tytułem "Słońce też jest gwiazdą". Natasha pochodzi z Jamajki, ale od ósmego roku życia mieszka w Stanach. Jej rodzice przebywają w USA nielegalnie i zostają deportowani na Jamajkę. Natasha jest załamana i wściekła na ojca – to przez niego rodzina musi wracać tam, skąd przyjechała. Wierzy w naukę, a nie w miłość. Zwłaszcza po tym, jak zdradził ją chłopak! [za: Deadline]