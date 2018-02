BIULETYN: Polska koprodukcja zgarnia islandzkie Oscary

jest wielkim wygranym Edda Awards, czyli islandzkich odpowiedników Oscarów. Polska koprodukcja zdobyła siedem statuetek, w tym wielką piątkę: film, reżyseria, scenariusz oraz pierwszoplanowi aktor i aktorka. [za: Screen Daily] Toby Kebbell został gwiazdą serialu stacji ABC. Zagra byłego policjanta, który wraca do rodzinnego miasteczka na Florydzie, gdzie marzy tylko o świętym spokoju. Kiedy jednak dochodzi do morderstwa, które związane jest ze skarbem na zaginionym hiszpańskim galeonie, zostaje wplątany w śledztwo prowadzone przez szeryfa-idealistę. To zaś zmusi go do konfrontacji z miejscowym potentatem, agentami zewnętrznej organizacji przestępczej oraz z jego własnym ojcem. [za: Deadline]Serialowyma już nowego prowadzącego. Jest nim współtwórca Graeme Manson . [za: Deadline] Benjamin Melniker , producent niemal wszystkich filmów o Batmanie, nie żyje. Zmarł 26 lutego w wieku 104 lat. [za: Deadline] Tina Mabry została wybrana na stanowisko scenarzystki filmu. Będzie to prawdziwa historia policjantki, która zdecydowała się ujawnić w mediach korupcję zżerającą policję w Chicago. [za: Deadline] Denis Leary dołączył do obsady serialu. Zagra ojca Derana, którego Smurf wiele lat temu wyrzuciła z domu. [za: Deadline]Scenarzysta Graham Moore zadebiutuje jako reżyser. Jego pierwszym obrazem będzie thriller SF, do którego sam napisał scenariusz. Akcja filmu rozgrywać się będzie podczas jednej nocy w niedalekiej przyszłości, kiedy to dostępna jest już technologia ekstrakcji wspomnień i wszczepiania ich innym ludzi. Bohaterką filmu jest nielegalna dilerka wspomnień, która zostaje oskarżona o morderstwo. Kobieta jest jednak przekonana, że nigdy w życiu nie spotkała zabitego mężczyzny. [za: The Hollywood Reporter]