BIULETYN: Producenci wyrzucą Weinsteina ze swojej gildii

Amerykańska Gildia Producentów zamierza w sobotę na nadzwyczajnym zebraniu zarządu wyrzucić ze swojego grona Harveya Weinsteina . [za: Deadline]Powstanie serial na bazie wspomnień Astrid Holleeder pod tytułem. Była ona najmłodszą siostrą króla holenderskiego świata przestępczego, która po brutalnym morderstwie ich szwagra postanowiła wydać brata policji. [za: Deadline] Ohad Knoller , Greg Hill, Torben Liebrecht , Mike Hernandez, Greta Scacchi Pêpê Rapazote odłączyli do filmu o polowaniu na Eichmanna zatytułowanego. [za: Deadline] Jenna Dewan Tatum dołączyła do obsady filmu-antologii. [za: Deadline] Julie Hagerty zagra żonę Świętego Mikołaja w komedii. Nowym nabytkiem w obsadzie jest też Maceo Smedley . Będzie to historia córki Świętego Mikołaja, która musi przejąć rodzinny interes po tym, jak jej ojciec postanawia przejść na emeryturę. [za: Deadline] Edwina Findley zagra siostrę Tobiasa Whale'a w serialu. [za: Deadline] 50 Cent wyprodukuje. Scenariusz napisał aktor Justin Hires . Będzie to historia trójki przyjaciół, którzy próbują dostać się na najbardziej ekskluzywną imprezę na kampusie. [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Coming Soon] Joe Letteri , czterokrotny zdobywca Oscara, zostanie uhonorowany przez Visual Effects Oscars nagrodą imienia Georgesa Mélièsa za wkład w rozwój sztuki efektów specjalnych. [za: Deadline] Aneurin Barnard dołączył do obsady filmu. Jest to ekranizacja powieści Donny Tartt wydanej w Polsce pod tytułem "Szczygieł". [za: Variety]W listopadzie 2020 roku do kin wejdzie animacja od 20th Century Fox. Będzie to opowieść o młodym chłopcu, który dostał w prezencie mówiącego i chodzącego robota. Problem w tym, że ten nie działa tak, jak powinien. Chłopiec próbuje go nauczyć właściwego zachowania, co doprowadzi do wielu przezabawnych sytuacji... [za: The Tracking Board] Jonathan Banks wystąpi w holenderskim widowisku historycznym. Jest to opowieść o Redbodzie, ostatnim królu Fryzów. Banks wcieli się w Pepina z Heristalu, majordoma na dworze Merowingów, który de facto władał państwem frankijskim. [za: Screen Daily]Powstanie kinowa ekranizacja cyklu książek dla dzieci pod tytułem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. [za: Screen Daily]