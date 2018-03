BIULETYN: Reboot "Beverly Hills, 90210" z gwiazdami oryginału

CBS planuje nowy reboot. W serialu miałyby się pojawić gwiazdy oryginału Tori Spelling Jennie Garth . [za: Deadline] Leslie Bibb zagra jedną z głównych ról w serialu komediowymo dwóch siostrach, które porzucone przez partnerów postanawiają zamieszkać razem i wspólnie wychowywać swoje dzieci. Tytuł odnosi się do jedynego mężczyzny - nastoletniego syna jednej z sióstr. [za: Deadline]Hulu kupuje prawa do serialu. Gwiazdami ekranizacji powieści Celeste Ng będą Reese Witherspoon Kerry Washington . Jest to opowieść o rodzinie Richardsonów i o tym, jak sekrety wpływają na dwie bohaterki - matkę i córkę. [za: Deadline] Nina Dobrev wraca do telewizji. Zagra jedną z głównych ról w komediowym serialu stacji CBS. Jest to opowieść o kobiecie mieszkającej z narzeczonym. Pewnego dnia musi przygarnąć swoją przyrodnią siostrę, która próbuje stanąć na własnych nogach i uwolnić się spod destrukcyjnego wpływy nieodpowiedzialnego ojca. [za: Deadline]Columbia Pictures zakupiła prawa do ekranizacji gotyckiego horroru Craiga Russella. Akcja książki , która zostanie wydana w przyszłym roku, osadzona jest w Europie Wschodniej i opowiada o lekarzu eksperymentującym na sześciu najniebezpieczniejszych zabójcach w historii zamkniętych w położonym na uboczu ośrodku dla niebezpiecznych szaleńców. [za: Deadline] Rachelle Lefevre została gwiazdą serialu prawniczego stacji FOX znanego wcześniej jako. Zagra prawniczkę, która przewodzi ekipie zajmującej się przegranymi sprawami, takimi, w których wyrok skazujący już zapadł, choć skazani są/byli niewinni. [za: Deadline]Apple zamawia dwa sezony komediowego serialu animowanego, którego producentem i jedną z gwiazd będzie Josh Gad opowie historię rodziny, która ratując park ratuje też świat. W obsadzie są m.in.: Kristen Bell Kathryn Hahn . [za: Deadline] Lance Reddick zagra szefa tajnych służb w akcyjniaku z Gerardem Butlerem