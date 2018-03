BIULETYN: Rekordowy powrót "Roseanne"

Po 21 latach sitcompowrócił do telewizji. Pierwszy odcinek nowego sezonu obejrzało 18,2 mln Amerykanów. To dużo więcej od wcześniejszych przewidywań. [za: Deadline]Sony rozpoczyna współpracę z nigeryjskim studiem EbonyLife. Pierwszym wspólnym projektem będzie serial o niezwykle brutalnej, liczącej 12 tysięcy kobiet, armii królestwa Dahomej. [za: Variety]Netflix zakupił prawa do powieści młodzieżoweji przerobi ją na film. Jest to historia miasteczka, które w 1822 roku zostało przeklęte przez trzy siostry skazane i zabite za to, że były czarownicami. Teraz co roku wracają na ziemię wnikając w ciała słabych psychicznie dziewcząt. Następnie uwodzą nastoletnich chłopców i przekonują ich, by skoczyli do głębokiego oczka wodnego, w którym toną. W tym roku jednak 17-letnia Penny zakochuje się w niedawno przybyły do miasteczka Bo Carterze i jest zdeterminowana zrobić wszystko, by nie stał się on ofiarą klątwy. [za: Deadline] Maya Erskine dołączyła do obsady reżyserskiego debiutu Amy Poehler . Film opowie o przyjaciołach, którzy jadą na weekend do miasta Napa, by świętować pięćdziesiąte urodziny. [za: Deadline]Alexys Gabrielle dołączyła do obsady filmu. Zagra kobietę, która ma mieszkać w domu pod nieobecność jego właścicieli. Tak zaprzyjaźnia się z kontrolującą domostwo sztuczną inteligencją imieniem Aida. [za: Deadline] Jacob Latimore zagra obok K.J. Apy w filmie. Będzie to opowieść o grupie młodych ludzi, których losy splotą się w Chicago podczas wakacji zanim wszyscy pójdą na studia. [za: Deadline]W sieci pojawił się plakat zapowiadający odrestaurowaną na taśmie 70-mm wersję widowiska. Obraz będzie miał swoją premierę na festiwalu w Cannes , gdzie zaprezentuje ją Christopher Nolan . [za: Deadline] Ben Sinclair przygotuje dla New Regency i Fox Searchlight dramat taneczno-więzienny. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. [za: The Hollywood Reporter] Sally Hawkins wyprodukuje thriller psychologiczny. Jest to historia kobiety, która przed laty była dobrze zapowiadającą się aktorką. Potem jej życie zmieniło się na zawsze, a pewne wydarzenia pozostawiło ją z poczuciem winy. Teraz musi radzić sobie z rzeczywistością, w której mieszka z siostrą bliźniaczką i jej chłopakiem, ktoś ją śledzi, a sąsiedzi są dziwni. Jednak podczas feralnego weekendu zacznie kwestionować to, co jest prawdą, a co jej wymysłem. Główną rolę zagra Antonia Campbell-Hughes , która wraz z reżyserem Adrianem Shergoldem napisała też scenariusz. [za: Variety]W sieci pojawił się nowy plakat animacji. [za: Collider] Isaura Barbé-Brown dołączyła do obsady widowiska fantasy. Wcieli się w postać Laureny Kamy, pierwszej żony Corvusa Lestrange'a i matki Lety Lestrange. [za: Heroic Hollywood]