BIULETYN: Rekordowy soundtrack "Króla rozrywki"

Soundtrack dowłaśnie po raz 19. znalazł się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Jest to najlepszy wynik ścieżki muzycznej od 50 lat. W latach 1965-68 aż 70-krotnie na pierwszym miejscu lądował album z kompozycjami z musicalu. [za: BBC] Allison Janney prowadzi rozmowy w sprawie zagrania u boku Hugh Jackmana w filmie. Jest to historii szkolnego kuratora, który walcząc o lepsze warunki szkolnictwa jednocześnie defrauduje pieniądze, by prowadzić życie, o jakim zawsze marzył. [za: Deadline] Alfie Allen zagra zastępcę dyrektora obozu Hitlerjugend w filmie. A potem będzie gwiazdą rocka w filmie. [za: Deadline] Matt Barr zagra główną męską rolę w serialu stacji CBS. Jest to historia genialnego eksperta w dziedzinie dzieł sztuki ( Barr ) i sprytnej złodziejki dzieł sztuki ( Sofia Pernas ). Łączą oni siły, żeby pokrzyżować plany bezwzględnego terrorysty, który fundusze na swoje mordercze akcje zdobywa sprzedając skradzione arcydzieła. [za: Deadline]Apple będzie realizować nie tylko seriale ale również filmy pełnometrażowe. Gigant technologiczny podpisał właśnie umowę z irlandzką wytwórnią animacji Cartoon Saloon. Studio wyprodukuje dla Appple'a filmy animowane. Jakie, tego na razie nie wiadomo. [za: Bloomberg] Dave Collard został wybrany na stanowisko scenarzysty filmu, który wyprodukuje Ridley Scott . Obraz opowie prawdziwą historię poszukiwań radzieckiego atomowego okrętu podwodnego K-129, który zatonął w marcu 1968 roku podczas patrolu na północny zachód od Hawajów. Marynarka ZSRR prowadziła zakrojoną akcję poszukiwawczą, ale bezskutecznie. Własną, tajną akcję zorganizowało CIA i po latach, w 1974 roku zdołało wydobyć część okrętu na powierzchnię. [za: Variety]