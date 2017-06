BIULETYN: Remake "Wyklętych". Slasher na planie pornosa

Kanał Freeform zamawia serial. Będzie to amerykański remake brytyjskich. W rolach głównych wystąpią: Ashleigh LaThrop , Tre Hall, Allie MacDonald Jake Cannavale . [za: Deadline]HBO wyprodukuje serial komediowy. Będzie to telewizyjna wersja internetowego serialu powstałego dla Elle.com o przyjaźni Afroamerykanki i Amerykanki pakistańskiego pochodzenia. [za: Deadline] Lauren Graham napisze scenariusz i wyprodukuje film. Będzie to ekranizacja wydanej w maju powieści młodzieżowej o nastolatce, której rodzice zginęli, kiedy była dzieckiem. Na 18 urodziny swojego przyjaciela kupiła mu los na loterię. Okazał się on szczęśliwy i chłopak wygrał 140 milionów dolarów. Wygrana stanie się kością niezgody... [za: Variety] Susan Sarandon została producentką filmu dokumentalnego. Będzie to opowieść o Mariam Shaar, która większość życia spędziła w obozie dla uchodźców pod Bejrutem. To tam zorganizowała, zatrudniając innych mieszkańców obozu, firmę cateringową, która okazała się sukcesem. [za: Variety] Julianne Nicholson powraca do świata seriali z cyklu. Zagra w najnowszej jego odsłonieopowiadającej o braciach Menendez, którzy zamordowali swoich rodziców. Nicholson zagra członka ekipy broniącej oskarżonych. [za: Deadline] Greg Plageman przejął po Alexandra Cary'ego funkcję prowadzącego serial. [za: Variety] Johnny Simmons zagra jedną z głównych ról w komediowym slasherze. W obsadzie są też: Christopher McDonald Stephanie Drake . Jest to opowieść o gwiazdach i filmowcach obrazów pornograficznych, którzy stają się ofiarami seryjnego mordercy. [za: Variety]