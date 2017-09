BIULETYN: Saturn Girl w "Supergirl", bollywoodzkie "Infernal Affairs"

Bollywoodzka aktorka Amy Jackson dołączyła do obsady serialu. Wcieli się w postać Saturn Girl. [za: Deadline] Vanessa Hudgens pojawi się w filmie. Będzie to wielowątkowa opowieść o ludziach, którzy wsparcia w życiu codziennym szukają u swoich czworonożnych pupili. [za: Deadline] Paul Johansson został wybrany na stanowisko reżysera horroru. Będzie to historia księdza, który przetrwał nieudany rytuał egzorcyzmów. Jego towarzysz nie miał tyle szczęścia i został opętany, po czym uciekł na wyspę leżącą u wybrzeży Irlandii. Bohater wyrusza jego tropem. Autorem scenariusza jest Robert Tinnell. [za: Deadline] Melina Matsoukas wyreżyseruje film. Będzie to ekranizacja nagrodzonej Bookerem książki Marlona Jamesa wydanej w Polsce pod tytułem. Jamajka, rok 1976. Siedmiu uzbrojonych w karabiny maszynowe gangsterów szturmuje dom Boba Marleya. Gwiazda reggae przeżyje, ale napastnicy nigdy nie zostaną pojmani... [za: The Hollywood Reporter]Europa Corp. wyprodukuje serial na podstawie komiksu ". Opowiada on o świecie przyszłości, w którym władze porzuciły Ziemię na rzecz potężnych korporacji, a same przeniosły się na Marsa. Głównym bohaterem jest Reuben Flagg, była gwiazda telewizyjna, który w swej naiwności postanawia zostać stróżem prawa w Chicago, wyglądającym jak jedna wielka galeria handlowa. [za: Deadline]doczeka się bollywoodzkiego remake'u. Projekt powstanie dla indyjskiego oddziału Warner Bros. [za: The Hollywood Reporter] Teyonah Parris dołączy do obsady filmu. Jest to historia Tish - świeżo zaręczonej, ciężarnej 19-latki z Harlemu, której narzeczony Fonny zostaje niesłusznie oskarżony o gwałt. Bohaterka próbuje udowodnić przed sądem niewinność ukochanego. Parris zagra siostrę głównej bohaterki. [za: The Tracking Board]