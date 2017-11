BIULETYN: Serial "Nashville" dobiega końca

CMT zapowiada, że szósty sezon serialubędzie ostatnim. [za: Deadline] Carmen Ejogo dołączyła do Mahershaly Aliego w obsadzie trzeciego sezonu. Zagra nauczycielkę z Arkansas powiązaną ze sprawą zniknięcia w 1980 roku dwójki dzieci. [za: Deadline] Eva Longoria wyprodukuje serial na podstawie książki. Będzie to historia dwóch kobiet, które walczą o możliwość kochania i chronienia amerykańskiego chłopca. Jedna z nich jest nielegalną imigrantką, druga jest córką imigrantów. [za: Deadline]New Regency nakręci film na podstawie książki. Jest to prawdziwa historia amerykańskiego weterana i jego dziewczyny, którzy porwali samolot linii Western Airlines protestując w ten sposób przeciwko wojnie w Wietnamie. Scenariusz napisała Michelle Ashford . [za: Deadline] Barbara Curry napisze scenariusz filmu. Obraz inspirowany jest prawdziwymi historiami kobiet, które zostały zabite przez mężczyzn poznanych za pomocą aplikacji randkowych. Film powstanie dla Paramount Pictures. [za: Deadline] Simon Kassianides dołączył do obsady niezatytułowanego spin-offu serialu. Wcieli się w tajemniczego twardziela mającego związki z władzami Chicago i największym developerem. [za: Deadline] Kat Dennings została gwiazdą serialu szykowanego przez platformę Hulu. Projekt nosi tytułi opowie o kobiecie, która została porzucona przez chłopaka i musi wrócić do świata, który porzuciła na rzecz bycia bliżej swojego ukochanego. [za: Deadline]FX zamawia serial. Będzie to ekranizacja powieści "Bluebird, Bluebird". Jej autorka, Atticka Locke, napisze scenariusz. Bohaterem jest czarnoskóry Strażnik Teksasu, który borni prawa po swojemu. W niewielkim miasteczku położony przy tytułowej drodze nr 59 musi rozwiązać sprawę morderstwa czarnoskórego prawnika i białej kobiety. [za: Deadline]Kostiumolożka Courtney Hoffman nakręci film. Będzie to pełnometrażowa wersja jej własnej krótkometrażówki. Jest to western o pracownicach burdelu, które organizują się i tworzą ekipę mścicielek polującej na bandę wyjętą spod prawa terroryzującą całą okolicę. [za: Deadline] Jay Pharoah zagra główną rolę w filmie wytwórni Lionsgate. W obsadzie są również Katt Williams Keke Palmer . Jest to historia młodego komika, którego wideo przedstawiające jak naśladuje Eddiego Murphy'ego, staje się hitem Internetu. Natychmiast Hollywood chce uczynić z niego gwiazdę. Obraz wyreżyseruje Leslie Small . [za: Deadline] Raza Jaffrey dołączył do obsady filmu. Jest to ekranizacja powieści określanej jako żeńska wersja "Tożsamości Bourne'a". Opowiada historię Stephanie Patrick, która zaczyna się bliżej przyglądać tajemniczej katastrofie lotniczej, w której wiele lat temu zginęli jej rodzice i brat. [za: Deadline] Skyler Samuels dołączyła do obsady serialu osadzonego w świecie X-Men. Wcieli się w uchodźczynię i mutantkę z mocą telepatii, której przeszłość pozostaje tajemnicą. [za: Deadline] Ryan Eggold dołączył do obsady filmu Spike'a Lee o afro amerykańskim policjancie, który przeniknął do Ku Klux Klanu. Eggold zagra lokalnego lidera KKK. Projekt nosi tytuł. [za: Deadline] Fabrice du Welz zapowiada realizację filmu. Projekt stanowi domknięcie tryptyku, na który składają się. Jak tamte dwa filmy, tak i ten opowiadać będzie o destrukcyjnej, doprowadzające do szaleństwa miłości. Tym razem bohaterami będą dzieci.to historia miłości 12-letniego Paula do cierpiącej na schizofrenię Glorii. [za: Variety]