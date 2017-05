BIULETYN: Spider-Man, Mumia, DC Super Hero Girls, Tyfusowa Mary

W sieci pojawiły się dwa nowe plakaty filmu. Towarzyszą im nowe zwiastuny, które znajdziecie na filmwebowej karcie widowiska. [za: Bleeding Cool] Annabelle Wallis dołączyła do obsady komedii. Zagra dziennikarkę piszącą artykuł o głównych bohaterach, którzy od 30 lat spotykają się raz do roku, by zagrać w ekstremalną wersję berka. [za: Deadline] Sverrir Gudnason zagra jedną z głównych ról w filmie. W obsadzie jest też Thorsteinn Bachmann , a reżyserią zajmie się Eagle Egilsson . Fabułą inspirowana jest słynną w Islandii sprawą morderstwa z 1974 roku. Młoda para została oskarżona o zabicie dwóch zaginionych mężczyzn. Twierdzili, że są niewinni, lecz po systematycznym łamaniu ich woli przez policjantów w końcu przyznali się do wszystkiego. [za: Screen Daily] Vera Farmiga są kolejnymi członkami obsady serialu Amazonu. [za: Deadline]Kanał History zamawia serial dokumentalny o aferze Watergate. Za kamerą stanie zdobywca Oscara Charles Ferguson . [za: Deadline]W 2018 roku na antenie Cartoon Network zadebiutuje serial animowany". Jego bohaterkami będą nastoletnie: Diana, Kara i Barbara, lepiej znane jako Wonder Woman, Supergirl i Batgirl. Serial opowie o tym, jak dziewczyny starają się łączyć życie normalnych nastolatek z obowiązkami związanymi z byciem superbohaterkami. Producentką jest Lauren Faust odpowiedzialna wcześniej m.in. za. [za: Deadline] Lukas Haas dołączył do obsady filmu. Kiedy czwórka rabusiów ginie podczas skoku, wdowy po nich łączą siły, by dokończyć zadanie, które zabiło ich mężów. [za: Deadline]W sieci pojawił się imaksowy plakat filmu. [za: Heroic Hollywood]Kiedyś walczył w UFC, teraz Cathal Pendred rozwija karierę aktorską. Właśnie dołączył do serialu Amazaonu. Fabuła inspirowana będzie irlandzkimi podaniami. Pendred zagra mężczyznę, który zaczyna wierzyć, że jego żona została podmieniona przez kogoś innego. Teraz nie cofnie się przed niczym, by udowodnić, że ma rację. [za: Deadline]Elisabeth Moss wyprodukuje i zagra jedną z głównych ról w serialu "Fever". Będzie to ekranizacja powieści Mary Beth Keane, która z kolei opowiadała prawdziwą historię Mary Mallon, znanej lepiej jako Tyfusowa Mary. Była ona nosicielką duru brzusznego, która jednak sama nigdy nie zachorowała. Na początku XX wieku była odpowiedzialna za wybuch dwóch lokalnych epidemii tej choroby. [za: Deadline]Toni Collette wyprodukuje i zagra jedną z głównych ról w filmie "The Best of Adam Sharp". Będzie to ekranizacja powieści Graeme'a Simsiona, który przygotuje też scenariusz. Jest to historia 50-letniego Adama, którego małżeństwo popadło w marazm. Zaczyna więc zastanawiać się, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby 20 lat wcześniej inaczej zakończył się jego romans z inteligentną, pewną siebie Angeliną (Collette). Zupełnie niespodziewanie otrzymuje maila od Angelilny. Od tej chwili jego życie nie będzie już takie samo... [za: Deadline]Przygotowywany przez Jona Stewarta i HBO serial animowany nie dojdzie do skutku. Oficjalnym powodem są problemy techniczne związane z naturą realizacji tego projektu. [za: Deadline]