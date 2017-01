BIULETYN: Spider-Man oficjalnie w "Avengers: Infinity War"

Oficjalnie potwierdzono to, co wszyscy wiedzą od dawna: Spider-Man pojawi się w. {za: Bleeding Cool]Szósty sezonbędzie ostatnim w obecnym kształcie serialu. ABC nie wyklucza jednak zmian, które pozwolą na kontynuację tytułu. Spotkanie w tej sprawie planowane jest z producentami serialu. [za: Deadline]) szykuje nowy dokument. Jego bohaterem będzie Michael Brody Jr.. W 1970 roku ten milioner-hippis obiecywał rozdać swój 25-milionowy spadek. W ten sposób chciał doprowadzić do pokoju na Ziemi. Później był oskarżony o grożenie śmiercią prezydentowi Nixonowi. [za: Deadline] Adrián Caetano przygotuje 13-odcinkowy serial. Zgodnie z tytułem będzie to biografia słynnego argentyńskiego piosenkarza i aktora, który nazywany był "argentyńskim Elvisem". Był pierwszym artystą, którego koncert był transmitowany na żywo przez satelitę. [za: Variety] Maïwenn zagrają główne role w filmie. Będzie to historia Brahima, komika pochodzącego z robotniczej rodziny. Jego sukces artystyczny prowadzi do zniszczenia relacji z najbliższymi. [za: Variety]Scenarzysta Jared Stern zadebiutuje jako reżyser. Będzie to historia Sama i Molly. Ich związek znalazł się na rozdrożu. Zbliża się trzecia rocznica i bohaterowie zastanawiają się, czy powinni pozostać ze sobą. [za: The Tracking Board]Koreańskazdobyła najwięcej nominacji do Azjatyckich Nagród Filmowych. Obraz ma sześć szans na statuetki. Największym konkurentem jest chiński dramatz pięcioma nominacjami. [za: Variety]