BIULETYN: Spin-off "Jak poznałem waszą matkę"

CBS spróbuje jeszcze raz doprowadzić do realizacji spin-offu. Poprzednia wersja (roboczo zatytułowana) trafiła do kosza, kiedy jej autorzy przeszli do konkurencji i zajęli się serialem. [za: Deadline]Operator filmowy John Bailey zostały nowym prezydentem Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej . [za: Deadline] Ben Lawson wystąpią w drugim sezonie serialu. [za: Variety] Nora-Jane Noone dołączyła do obsady filmu. Będzie to opowieść o parze, do której domu wtargną obcy, pochodzący z Bliskiego Wschodu mężczyzna. [za: Deadline] Amber Midthunder pojawi się w niezależnej produkcji. Jest to historia dziewczyny, która wyrusza na poszukiwanie przyjaciółki, która zaginęła, kiedy wybrała się na rodeo. [za: Deadline]Pilotowy odcinek serialu o wampirach, który powstał na zlecenie stacji FOX, trafił do kosza. Szefowie stacji chcą jednak uratować projekt i zastanawiają się nad zleceniem nakręcenia nowej wersji pilota. [za: Deadline] Peter Krause zagra główną męską rolę w nowym serialu Ryana Murphy'ego . Będzie to opowieść o strażakach, policjantach i lekarzach, którzy znajdują się w ekstremalnych sytuacjach, kiedy odpowiadają na wezwania otrzymane na numer alarmowy. Odcinek pilotowy wyreżyseruje McG . [za: Deadline]FOX chce wznowić serial animowanyPonoć rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły. [za: Variety] David Koechner dołączyli do obsady filmu. Jest to opowieść o rodzeństwie, które podróżuje z prochami matki. Mają je rozsypać zgodnie z nietuzinkową ostatnią wolą zmarłej. [za: The Wrap]HBO zamawia czwarty sezon serialui trzeci sezon. [za: Coming Soon] Rodman Flender został reżyserem komediowego horroru z elementami młodzieżowego romansu. Jest to historia Amandy i Jake'a. Para została zarażona wirusem, który sprawia, że muszą jeść ludzkie mózgi. To oczywiście wywołuje u nich poczucie winy. Jakby tego było mało, muszą uciekać przed nastoletnią telepatką, która ma ich schwytać na potrzeby tajnego programu do spraw kontroli nekro-chorób. [za: Bloody Disgusting]