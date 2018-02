BIULETYN: Tak wygląda Brainiac w serialu "Krypton"

Stacja Syfy pokazała, jak będzie wyglądał Brainiac w serialu. [za: Bleeding Cool] Aneurin Barnard dołączyli do obsady filmu w filmie. Jest to biografia Marii Skłodowskiej-Curie, którą wyreżyseruje Marjane Satrapi . W roli głównej wystąpi Rosamund Pike . [za: The Hollywood Reporter] McKenna Grace zagra młodszą wersję bohaterki filmu. Jest to remake klasyki horroruz 1956 roku, który powstaje na zlecenie stacji Lifetime. Obraz wyreżyseruje, a także w nim wystąpi, Rob Lowe . [za: Deadline]Showtime przerobi brytyjski miniserial. Projekt nosi tytuł. Bohaterowie nie będą politykami, lecz wynalazcami i właścicielami firmy biotechnologicznej u progu przełomowego odkrycia. [za: Deadline] Julien Seri został wybrany na stanowisko reżysera thrillera. Jest to historia detektywa, który odkrywa, że jego żona nie popełniła samobójstwa, lecz została zamordowana przez parę seryjnych zabójców: ojca i syna. Autorem scenariusza jest Giles Daoust . [za: The Tracking Board]