BIULETYN: The Weinstein Co. ogłosiło bankructwo

The Weinstein Co. oficjalnie ogłosiło bankructwo. Zaraz potem większość swojego stanu posiadana przekazało funduszowi inwestycyjnemu Lantern Capital, które gwarantuje, że zachowa tyle miejsce pracy w wytwórni, ile się tylko da. [za: Deadline] Mira Sorvino zagra jedną z głównych ról w serialu. Będzie to opowieść o prawnikach z korpusu marines. Sorvino zagra ich szefową. [za: Deadline] Jenna Dewan Tatum została jedną z gwiazd muzycznego serialu. Jest to historia grupy osób żyjących, kochających, pracujących we współczesnym Los Angeles. [za: Deadline] Juliette Lewis dołączyła do serialu HBO. Jest to amerykańska wersja brytyjskiego serialu pod tym samym tytułem. [za: Deadline] Ving Rhames zagra kapitana Starka w serialu. Jest to reboot popularnego show z lat 80. [za: Deadline]