BIULETYN: Ultraman powraca. Oto pierwszy plakat

W 2019 roku do kin wejdzie animacja 3D o Ultramanie, legendarnej postaci walczącej z kaiju. Jej reżyserem będzie Kenji Kamiyama . Projekt ma już teaserowy plakat, który znajdziecie poniżej: [za: Comic Book Movie] Jennifer Garner wraca do telewizji. Zagra jedną z głównych ról w serialu komediowym, który jest amerykańskim remakiem brytyjskiego. Projekt powstanie dla HBO, a odpowiadać za niego będą Lena Dunham Jenni Konner . [za: Deadline] Marc Webb stanie za kamerą odcinka pilotowego serialu. Będzie to procedural wojskowo-sądowy powstający dla stacji CBS. [za: Deadline]Studio Stevena Spielberga Amblin kupiło prawa do nienapisanej jeszcze książki. Judy Batalion opowie w niej o żydowskich kobietach, które działały podczas II wojny światowej w ruchach oporu w różnych gettach. Historie oparte będą na zapiskach w jidisz, które autorka odkryła i zebrała. [za: The Hollywood Reporter]Bestsellerowa powieść Marieke Nijkampzostanie zekranizowana. W Polsce została wydana pod tytułem. W szkole średniej w Opportunity – małym miasteczku w Alabamie – zaczyna się nowy semestr. W auli przemawia dyrektorka szkoły, motywując uczniów do osiągania sukcesów. Wsród słuchających jej uczniów są dwie zakochane w sobie dziewczyny. Na zewnątrz niewielka grupka uczniów trenuje biegi. Dwóch szkolnych łobuzów włamało się do gabinetu dyrektorki, by zajrzeć do akt trzeciego. Ten trzeci właśnie blokuje drzwi auli i zaczyna strzelać do uczniów i nauczycieli, mszcząc się za to, że był izolowany, wyśmiewany, samotny. Jedna z dwóch dziewczyn w auli jest jego siostrą – odkąd umarła ich matka, ich ojciec bardzo się zmienił. Jedna z trenujących biegi dziewczyn jest jego byłą dziewczyną, która go odrzuciła (nie bez powodu). Jeden z łobuzów – bratem drugiej z dziewczyn z auli i największym wrogiem.Wszyscy muszą stanąć twarzą w twarz z własnymi lękami i pragnieniami. Po 54 mi-nutach nie wszyscy będą nadal żywi. [za: Deadline]Sarah Conradt napisze dla Lionsgate'u scenariusz horroru. Film będzie remakiem rosyjskiego obrazu. Amerykańska wersja opowie o pannie młodej, która wraca zza grobu i prześladuje współczesną pannę młodą i jej rodzinę. [za: The Hollywood Reporter] Páll Grímsson zajmie się ekranizacją powieści Stevena Heightona. Opowiada ona o wyprawie na biegun północy parowca USS Polaris w 1871 roku. Statek dotarł zaledwie do 82 równoleżnika. W obsadzie są m.in.: Johannes Kuhnke Frederick Lau . [za: Variety]Bollywoodzkie legendy Amitabh Bachchan Rishi Kapoor zagrają w indyjskiej komedii studia Sony. Jest to opowieść o silnej więzi łączącej ojca i syna. [za: Variety]Brazylijczyk Selton Mello przygotowuje się do wyreżyserowania pierwszego filmu w Stanach Zjednoczonych. Będzie to przepełniony muzyką film. Główny bohater to muzyk, który odkrywa nieznane mu fakty z życia jego zmarłego ojca. Autorem scenariusza jest John Newman. [za: Variety]