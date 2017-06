BIULETYN: Wonder Woman, Blob, Ant-Man, Blade Runner, Teen Titans

może zostać zakazana w Tunezji. Tego chcą radykalne środowiska arabskie, które uważają film za propagandę syjonizmu. [za: Deadline]Powstanie serialowa biografia Lou Pearlmana. Był on twórcą takich zespołów jak Backstreet Boys i 'NSync. Potem trafił do więzienia za oszustwa i stworzenie piramidy finansowej. [za: Deadline] Tobias Lindholm szykuje konkurencyjną dla filmu z Rosamund Pike biografię dziennikarki wojennej Marie Colvin. Specjalizowała się w problemach Środkowego Wschodu, w swoich tekstach opisywała konflikty w Kosowie, Czeczenii i Sri Lance, gdzie straciła oko. Zginęła w lutym 2012 roku w zamachu bombowym w Syrii. Miała 56 lat. [za: Deadline] Helen Hunt została gwiazdą horroru, który wyreżyseruje Adam Randall . Zagra żonę policyjnego detektywa prowadzącego śledztw w sprawie porwania dziecka, której niewierność zaburza spokój całej rodziny. Kobieta powoli zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, a w domu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, które zagrażają życiu jej syna... [za: Deadline] Hannah John-Kamen dołączyła do obsady filmu. Ma ponoć zagrać kluczową dla fabuły rolę. Ale jej postać nie została na razie zidentyfikowana. [za: Variety]W sieci pojawił się nowy plakat filmu. Nie jest jasne na ile pozostaje on aktualny. Na plakacie widnieje bowiem nazwisko Samuela L. Jacksona , a tymczasem gwiazdą obrazu ma być ponoć Halle Berry . [za: Bloody Disgusting]Zdjęcia do aktorskiego serialumają się rozpocząć pod koniec września w Atlancie. W tej wersji liderem grupy będzie Dick Grayson, a w jego ekipie znajdą się m.in. Starfire i Raven. Serial będzie miał swoją premierę w przyszłym roku. [za: Comic Book Movies] Jared Leto ujawnił pełne imię i nazwisko postaci, którą gra w filmie. Nazywa się Neander Wallace. [za: London Evening Standard] Ryan Hansen dołączył do obsady niezależnej komedii. Będzie to opowieść o dwóch nieudacznikach z San Francisco, którym nie wypalił pomysł na milionowy biznes. Mają już jednak nowy plan. Wymaga on współpracy pewnego bezdomnego. [za: Deadline] Ian Bohen dołączył do obsady filmu "Little Women". Będzie to uwspółcześniona ekranizacja "Małych kobietek". [za: Deadline] Warren Christie zagrają u boku Catherine Zety-Jones w filmie. Jest to biografia Griseldy Blanco, która nazywana była matką chrzestną przemysłu kokainowego i Czarną Wdową. Była najpotężniejszą kobietą w swojej branży. [za: Deadline]Do obsady serialowej wersjidołączyła Mickey Sumner . [za: Deadline]