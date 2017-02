BIULETYN: Z "Timeless" do obsady "Pitch Perfect 3"

Znany z serialu Matt Lanter dołączył do obsady. Kogo zagra, tego na razie nie ujawniono. [za: Variety]Autorka Leslye Headland wyreżyseruje dla STX. Będzie to thriller psychologiczny i kino zemsty w jednym utrzymany w duchu "Zaginionej dziewczyny". Będzie to historia pary, która przeprowadza się do spokojnej dzielni i odkrywa, że jej mieszkańcy skrywają mroczne tajemnice. [za: Deadline] Mike Myers zagra główną rolę w komedii biograficznej. Jej bohaterem będzie legendarny nauczyciel aktorstwa i mentor samego Myersa Del Close. [za: Deadline]Autor Daniel Ragussis został wybrany na stanowisko reżysera kryminału. Film opowiadać będzie o narodzinach mody na dopalacze, w szczególności na te zawierające syntetyczne kannabinoidy. [za: Variety] Myko Olivier zagrają główne role w filmie stacji Lifetime o braciach Mendez, którzy w 1989 roku zamordowali swoich rodziców. [za: Deadline]Szwed Johan Renck wyreżyseruje film o nastolatku z chrześcijańskiej sekty Livets Ord, który podczas wycieczki zakochuje się w dziewczynie. Fabuła powstanie na bazie kontrowersyjnej książki Johana Heltnego "Det finns ingenting att vara rädd för". [za: Variety]