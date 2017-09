BIULETYN: Zakrwawiony Nicolas Cage poluje na sekciarzy

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z filmu. Akcja obrazu osadzona jest w 1983 roku, a główny bohater poluje na sektę, która wyrżnęła bliskie mu osoby. [za: The Hollywood Reporter], młodzieżowy spin-off, został skasowany przez BBC po pierwszym sezonie. [za: The Wrap]Powstanie żeńska wersja serialu komediowego z początku lat 80.. Nowa wersja powstaje dla stacji ABC. [za: Deadline] Camille Guaty zagra przyjaciółkę głównej bohaterki filmu. Jest to historia kobiety, która odkrywa, że nie takiego życia chciała i postanawia to zmienić. [za: Deadline] Joe Alwyn dołączyli do obsady. Film powstanie na bazie opublikowanych wspomnień Garrarda Conleya. Jest on synem pastora wychowanym w konserwatywnym miasteczku w Arkansas. Kiedy jego rodzice dowiedzieli się, że jest gejem, wyoutowali go publicznie i zmusili do uczestnictwa w programie Love in Action. Bojąc się, że straci rodzinę, przyjaciół i swoją wiarę, zgodził się poddać chrześcijańskiej terapii leczącej z homoseksualizmu. Ta jednak okazała się nieskuteczna. Zamiast zostać hetero, Garrard odkrył swoją prawdziwą tożsamość i dowiedział się, co naprawdę oznacza bycie gejem w konserwatywnym środowisku. {za: Deadline & Variety] Joe Alwyn pojawi się również w filmie. Jest to historia polowania na nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmann. [za: Variety] Mark O'Brien pojawi się w produkcji Netfliksa. Nadeszła straszliwa katastrofa. Drogi i ulice są zapchane uciekinierami. Główny bohater desperacko stara się wrócić do domu na drugim krańcu kraju, gdzie znajduje się jego ciężarna żona. [za: Deadline] Taran Killam dołączył do obsady komedii "Night School". Będzie to opowieść o grupie dorosłych wyrzutków. Bohaterowie są zmuszeni do uczęszczania do liceum wieczorowego na kursy przygotowawcze do egzaminu ukończenia szkoły średniej. [za: The Hollywood Reporter]