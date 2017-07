BIULETYN: Zdjęcia do "Bumblebee". Czarnoskóry Zeus

31 lipca rozpoczną się zdjęcia do spin-offu. Projekt nosi roboczy tytuł. [za: Omega Underground] Suranne Jones zagra główną rolę w serialu HBO i BBC. Akcja serialu osadzona została w 1832 w Halifax. Opowiadać będzie o Anne Lister, która za wszelką cenę chce uratować rodową posiadłość. Najprostszym sposobem jest ślub z odpowiednią osobą. W tym celu udaje mężczyznę i zamierza ożenić się z dziedziczką fortuny Ann Walker. [za: Deadline]Alex Nahon szykuje film, który ma być utrzymany w klimatach dzieł Lyncha Cronenberga . Projekt jest w fazie preprodukcji, ale już zyskał plakat. [za: Bloody Disgusting] Forest Whitaker zagra w co najmniej kilku odcinkach nowego sezonu. Wcieli się w postać legendarnego producenta muzycznego, dzięki któremu przed laty Lucious stał się sławny. [za: Deadline]Z okazji Comic-Conu w San Diego, do sieci trafił plakat produkcji familijnej. [za: Coming Soon]Amazon wygrał walkę o prawa do serialu Julią Roberts . Platforma od razu zamówiła dwa sezony. Jest to thriller o pracownicy tajnej rządowej placówki i żołnierzu marzący o przejściu do cywila. Projekt jest remakiem podcastu, w którym główne role grają Catherine Keener Oscar Isaac . [za: Deadline]Grecki bóg Zeus zmieni kolor skóry. W serialuzagra go bowiem Hakeem Kae-Kazim . Serial to wspólny projekt BBC i platformy Netflix. [za: Variety]W sieci pojawiły się plakaty z datami premier nowych sezonów. [za: Deadline]