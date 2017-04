BIULETYN: Zdjęcie Binoche. Queen Latifah produkuje "Scream"

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Juliette Binoche z filmu Claire Denis . [za: The Playlist]Powstanie ekranizacja młodzieżowego cyklu Daniela José Oldera. Jest to historia Sierry Santiago, która posiada moc łączenia duchów przodków z dziełami sztuki: obrazami, muzyką itp. Ktoś jednak zabija obdarzonych tą mocą. Zabójca wierzy, że jedno z nich posiada wielką tajemnicę. Teraz uwagę zabójcy przykuwa Sierra... [za: Deadline] Chris Morgan i Voltage Pictures wspólnie wyprodukują- film o żołnierzu, który wraca do rodzinnego miasta, by odkryć prawdę o kulisach śmierci brata, z którym nie utrzymywał zbyt bliskich kontaktów. [za: Deadline] Queen Latifah została jedną z producentek trzeciego sezonu serialu. Projekt ma też nowego prowadzącego, którym będzie Brett Matthews . Trzeci sezon stanowić będzie reboot z nową obsadą. MTV zleciło produkcję zaledwie sześciu odcinków. [za: Deadline] Bonnie Aarons zagra tytułową postać w horrorze. Obraz jest spin-offem, w którym Aarons zagrała demoniczną zakonnicę. [za: Variety]Będzie drugi sezon serialu. Oficjalnie jednak Netflix jeszcze nie ogłosił tej decyzji. [za: Deadline]) dołączyła do obsady. Jest to historia profesora filozofii, który staje się głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia licealnej cheerleaderki. [za: Deadline]Dokumentalna książka Davida Enrichastanie się podstawą serialu telewizyjnego. Książka przedstawiała historię maklera UBS i Citigroup Toma Hayesa, który w 2015 roku został skazany na 14 lat więzienia za manipulowanie stawkami LIBOR, czego efektem były wielomilionowy skandal finansowy. [za: Deadline]Stacja AMC zamówiła trzeci sezon serialu. Jego premiera planowana jest na przyszły rok. [za: Deadline]