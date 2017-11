BIULETYN: Zdjęcie Cumberbatcha jako Patricka Melrose'a

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Benedicta Cumberbatcha jako tytułowego bohatera serialu. [za: Deadline] Tom Hollander dołączył do obsady. Film jest biografią dziennikarki Marie Colvin. [za: Deadline] Andy Serkis zagra u boku Charlize Theron Setha Rogena w komedii. Jest to historia bezrobotnego dziennikarza, który postanawia odnaleźć dziewczynę, w której się podkochiwał, kiedy był dzieckiem, a ona była jego opiekunką. Jak się okazuje wyrosła na jedną z najpotężniejszych kobiet świata. [za: The Hollywood Reporter]Aktor Ashley Hamilton zajmie się reżyserią horroru. Będzie to historia francuskiej rodziny arystokratycznej, która w połowie XIX wieku przenosi się do Nowego Orleanu. Tam ich najmłodsza, piękna córka zawraca w głowie narzeczonemu Marie Laveau, legendarnej Królowej Voodoo. Owocem mezaliansu jest dziecko, przez które cała rodzina staje się obiektem straszliwej klątwy rzuconej przez Laveau. [za: Deadline] John Gallagher Jr. dołączyli do obsady filmu. Bohaterką filmu jest kobieta, której mąż i córka zostali przypadkowymi ofiarami ulicznej strzelaniny. Ona sama cudem uniknęła śmierci. Kolejne lata poświęciła na uczenie się technik, dzięki którym stała się żywą maszyną do zabijania. Kiedy nadchodzi 10. rocznica śmierci jej bliskich, rozpoczyna krwawą vendettę. Na jej celowniku są wszyscy, których obwinia za śmierć: gangsterów, którzy zastrzelili męża i córkę, prawników, dzięki którym mordercy wyszli na wolność, skorumpowanych gliniarzy, przez których w ogóle doszło do tragicznego zdarzenia. [za: Deadline]Do obsady filmudołączyli: Dominique McElligott Song Yang . Jest to historia Kadena, światowej sławy skoczka narciarskiego, który może odnowić znajomość z młodzieńczą miłością, oraz Khaia, kierownika w szanghajskiej korporacji, który musi poradzić sobie z faktem, że kobiet z sieci, o której fantazjował, pracuje w jego biurze. Dwaj mężczyźnie żyją własnym życiem. Gdy jeden zasypia, drugi się budzi. W jakiś przedziwny sposób są jedną osobą. Co się więc stanie, jeśli ci dwaj mężczyźni się spotkają? [za: Deadline] Sherri Shepherd pojawi się w filmie biograficznym, którego bohaterem jest Brian Banks. Był on świetnie zapowiadającym się sportowcem, gwiazdą licealnej drużyny futbolowej. Jego kariera załamała się w 2002 roku, kiedy fałszywie został oskarżony o gwałt. [za: Deadline]Hiszpański serialdoczeka się amerykańskiego remake'u. Za jego produkcję odpowiadać będzie Eva Longoria . Akcja zostanie przeniesiona do Miami. [za: Deadline]