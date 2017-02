BIULETYN: Zdjęcie z "Journey's End". Plakat z "The Heretics"

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Sama Claflina z dramatu o I wojnie światowej. [za: Screen Daily] Kevin Dunn dołączył do obsady widowiska SF Ruperta Wyatta . Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, kiedy Ziemia jest już od dłuższego czasu pod okupacją Obcych. Dunn zagra szefa policji. [za: Deadline] Jake Allyn zagra jedną z głównych ról w filmie. Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku. Nastoletnia córka szeryf zostaje wplątana w skandal seksualny, który prowadzi do paniki, wybuchów agresji i morderstwa. [za: Deadline] David Alan Grier wystąpią w komedii. Będzie to opowieść o dwóch nieudacznikach z San Francisco, którym nie wypalił pomysł na milionowy biznes. Mają już jednak nowy plan. Wymaga on współpracy pewnego bezdomnego. [za: Deadline] Katee Sackhoff została gwiazdą filmu SF. Wcieli się w postać kontrolerki misji na Marsa, która wraz ze sztuczną inteligencją ma wyjaśnić okoliczności katastrofy, jaką misja ta się zakończyła. Wspólnie odkrywają na Czerwonej Planecie obiekt, który może zmienić przyszłość ludzkiej cywilizacji. [za: Screen Daily]W sieci pojawił się plakat horroruo młodej dziewczynie porwanej przez mężczyznę, który twierdzi, że chce ją ochronić przed zakusami dziwacznej sekty. [za: Coming Soon]