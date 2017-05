BIULETYN: Zdjęcie ze "Star Treka", plakat "Wonder Woman"

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z bohaterkami serialu. [za: Coming Soon] Gary Shore został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Jest to opowieść o żądnym krwi nieudaczniku mieszkającym w małym irlandzkim miasteczku, który zaprzyjaźnia się z rodziną emigrantów i postanawia pomścić ich zamordowanych krewnych. [za: Deadline] Ridley Scott został producentem bloku programowego stacji TNT, który poświęcony będzie tematyce SF. Na blok składać się będą: godzinny serial, krótkie metraże i inne formaty. [za: Deadline] Daveed Diggs znalazł się w obsadzie serialustacji TNT. Zagra Laytona Wella, więźnia, który ledwo przetrwał warunki panujące w ostatnim wagonie pociągu. Jest niechętnym członkiem wydarzeń, które zmienią równowagę sił w pociągu. [za: Deadline]W sieci pojawił się chiński plakat. [za: Joblo] Christopher Lloyd został gwiazdą niezależnego filmu. Wcieli się w postać George'a, który za namową swojego 7-letniego wnuka przekracza próg magicznej szafy i cofa się w przeszłość do świata drugiej dekady XXI wieku. [za: Deadline] Justin Theroux szykują program rozrywkowy dla stacji ABC. W programie największe gwiazdy komedii będą na żywo odtwarzać klasyczne scenariusze sitcomów z lat 70., 80. i 90. [za: Deadline] Peter Krause dołączył do obsady filmu. Zagra byłego męża tytułowej bohaterki, która jest prawniczką walczącą w imieniu kobiet-uchodźców. [za: Deadline] Nick Frost założyli firmę producencką. Ich pierwszym filmem będzie komediowy horror. Akcja osadzona została w elitarnej szkole z internatem. [za: Deadline]Universal zakupiło prawa do ekranizacji felietonu Amy Krouse Rosenthal opublikowanego 3 marca w New York Timesie pod tytułem. Opisała w nim wszystkie zalety swojego męża i sytuacje, za sprawą których przez 26 lat kochała go. 10 dni po opublikowaniu tekstu zmarła na raka. [za: Variety]W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z nowego filmu Olivera Parkera . [za: Screen Daily] Diego Boneta zagra słynnego muzyka Luisa Miguela w serialu stacji Telemundo. [za: Variety] Javier Camara zagra w drugim hiszpańskojęzycznym filmie produkowanym przez Netflix. Projekt nosi tytułi opowie o członka dysfunkcjonalnej grupy paramilitarnej, która siedzi zamknięta w mieszkaniu czekając na znak do rozpoczęcia akcji, podczas gdy reszta Hiszpanii świętuje zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. [za: Variety] Elizabeth McGovern wystąpi w filmie Michaela Englera , do którego scenariusz napisał Julian Fellowes . Cała trójka pracowała ze sobą przy okazji serialu. Jest to ekranizacja powieści Laury Moriarty wydanej w Polsce pod tytułem "Przyzwoitka". W 1922 r., jeszcze zanim stała się sławną aktorką filmową oraz ikoną swojego pokolenia, piętnastoletnia Louise Brooks wyjeżdża latem z Wichita w stanie Kansas do Nowego Jorku, by pobierać naukę w awangardowej szkole tańca Denishawn. Ku jej wielkiemu niezadowoleniu towarzyszy jej trzydziestosześcioletnia przyzwoitka. Cora Carlisle nie jest ani matką, ani przyjaciółką, a po prostu szacowną sąsiadką, którą rodzice Louise wynajmują przez wzgląd na przyzwoitość. [za: Deadline]Carnaby International zamierza wyprodukować aktorski film dla dzieci. Będzie on inspirowany kreskówkami i opowiadaniami o tchórzliwym oszuście, który nagle staje się kapitanem statku i bohaterem kierującym akcją ratunkową, przez co stanie się wrogiem okrutnego pirata. [za: Screen Daily]Stacja Epix zaprezentowała pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu. Jest to ekranizacja powieści Elmora Leonarda, która swego czasu została przeniesiona na ekran kinowy jako. [za: Deadline]