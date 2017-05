3 2 1



Do sieci trafił finalny zwiastun widowiska. Klip znajdziecie poniżej:Valerian ( Dane DeHaan ) i Laurelina ( Cara Delevingne ) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni za utrzymanie porządku na terytoriach zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście Tysiąca Planet – kulturowym i politycznym centrum galaktyki – przyjdzie im zmierzyć się ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu całego wszechświata.Film wejdzie do polskich kin 4 sierpnia.