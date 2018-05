Batwoman i Gotham pojawią się w Arrowverse

Podczas prezentacji jesiennej ramówki szefowie stacji CW ogłosili, że na grudzień planowany jest kolejny crossover wszystkich seriali uniwersumTym razem będzie to okazja nie tylko do ponownego wspólnego pojawienia się bohaterów, którzy na co dzień mają własne seriale, ale również na wprowadzenie nowych. To właśnie w grudniu po raz pierwszym w Arrowverse zaprezentowana zostanie Batwoman. Mamy też zobaczyć Gotham. Całe wydarzenie napakowane po brzegi akcją.Na razie jednak nie ma mowy o tym, by w którymś z seriali pojawił się Batman. Wydaje się jednak, że jest to już tylko kwestia czasu.