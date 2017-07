Ben Affleck opuścił "Triple Frontier"

Finansowany przez Netflix dramat sensacyjnypo raz kolejny traci odtwórcę jednej z głównych ról. Teraz z udziału w filmie zrezygnował Ben Affleck jest w planach już od prawie dekady. Pierwotnie za kamerą miała stanąć Kathryn Bigelow . Wśród kandydatów do głównych ról wymieniani wtedy byli Tom Hanks Will Smith . Później angaż w filmie negocjowali (bezowocnie) Tom Hardy Detale fabuły nie są na razie znane. Akcja rozgrywa się tam, gdzie stykają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Miejsce to cieszy się złą sławą jako raj dla wszelkiej maści przestępców.Na razie jedynym potwierdzonym nazwiskiem w obsadzie jest Mahershala Ali . Reżyseruje J.C. Chandor