Ben Affleck porzuci Warner Bros. dla Sony?

Ta informacja będzie wodą na młyn plotek na temat stanu stosunków między Benem Affleckiem i Warner Bros. Otóż prowadzi on rozmowy ze studiem Sony. Ich tematem jest stanowisko reżysera filmu wojennegoDlaczego jest to tak ciekawa informacja? Ponieważ Affleck do tej pory reżyserował wyłącznie filmy Warner Bros.Jeśli Ben Affleck zdecyduje się przyjąć ofertę Sony, to prawdopodobnie będzie po raz pierwszy od czasupracował ze swoim bratem Caseyem . Ten bowiem jest faworytem do głównej roli w filmie.Fabułaoparta jest na opublikowanych wspomnieniach Clintona Romeshy, który zrelacjonował w nich szczegóły bitwy pod Kamdesh, uznawanej za jedno z najkrwawszych starć wojny w Afganistanie. 3 października 2009 liczące ponad 300 osób oddziały talibów zaatakowały przygraniczny amerykański posterunek. Sierżant Romesha poprowadził kontrnatarcie, ratując dziesiątki amerykańskich żołnierzy.Jednym z producentów obrazu jest George Clooney . Scenariusz przygotował Adam Cozad ). Jeśli jednak Ben Affleck przyjmie posadę reżysera, będzie mógł zaangażować własnego scenarzystę, który poprawi tekst.