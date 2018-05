Ben Kingsley gwiazdą biografii Salvadora Dalego

Getty Images © Frederick M. Brown



) zagra główną rolę w filmie biograficznym. Jego partnerką na planie będzie Lesley Manville ). Kingsley wcieli się w postać słynnego malarza Salvadora Dalego. Manville będzie jego muzą i żoną - Galą. W obsadzie są także: Tim Roth jako prawa ręka artysty kapitan Moore i Frank Dillane jako młody entuzjasta sztuki malarza. Za kamerą stanie Mary Harron pracująca obecnie nad filmem o kobietach fanatycznie oddanych Charlesowi Mansonowi.Salvador Dalí (1904-1989), hiszpański malarz i grafik, związany z ruchem surrealistycznym. Od 1921 studiował na madryckiej akademii. Około 1924 uległ wpływom malarstwa metafizycznego, a także kubizmu i futuryzmu. W tym czasie zapoznał się z poglądami S. Freuda. W 1927 namalował pierwsze obrazy o charakterze surrealistycznym: Aparat i ręka oraz Krew jest słodsza od miodu.Pod wpływem pobytu (1937) we Włoszech zaczął nawiązywać do włoskiego renesansu (zwłaszcza Rafaela), co było przyczyną wykluczenia go z ruchu surrealistycznego. W latach 1940-1955 w USA, gdzie obok dzieł w dawnym stylu malował obrazy realistyczne. Potem wrócił do Hiszpanii i uległ wpływom miejscowego baroku. Malował eklektyczne obrazy religijne. Tematem wielu jego ówczesnych obrazów jest jego żona Gala.