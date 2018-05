Benedict Cumberbatch żąda równych płac dla kobiet i mężczyzn

W wywiadzie dla tygodnika "Radio Times" Benedict Cumberbatch zapewnił, że walczy o równouprawnienie w show-biznesie. W związku z tym przyjmuje role tylko w tych projektach, w których jego ekranowe partnerki otrzymują taką samą gażę jak on.Gwiazdor przyznał również, iż w prowadzonej przez niego firmie producenckiej SunnyMarch pracują same kobiety. - Nasze następne przedsięwzięcie to kobieca historia o macierzyństwie rozgrywająca się w czasach ekologicznej katastrofy - powiedział Cumberbatch - Wykorzystuję swoje nazwisko, by pozyskać inwestorów, zdobyć ich uwagę dla całej masy kobiecych projektów. Połowa publiczności to kobiety! Cumberbatcha możemy aktualnie podziwiać w widowisku Marvelaoraz emitowanym w Polsce przez HBO miniserialu