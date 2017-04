Benedict Cumberbatch zostanie fałszywym Rockefellerem

Getty Images © Andrew Toth



Po sześciu latach wraca pomysł realizacji filmu. Fox Searchlight właśnie ogłosiło, że gwiazdą projektu został Benedict Cumberbatch , który ostatnio specjalizuje się w rolach inspirowanych prawdziwymi historiami (dopiero co zagrał Thomasa Edisona w).Film będzie biografią Christiana Karla Gerhartsreitera – Niemca, który w ramach wymiany studenckiej w 1979 przyjechał do Stanów. Gerhartsreiter okazał się bardzo przekonującym patologicznym kłamcą i już wkrótce zaczął przyjmować różne tożsamości. Największy sukces odniósł, udając członka zamożnej rodziny Rockefellerów. W mediach stało się o nim głośno za sprawą porwania córki, którego dokonał w 2008 roku. Po schwytaniu jego fałszywa tożsamość została zdemaskowana. Za porwanie został skazany na 4 do 5 lat więzienia. Przeciwko niemu prowadzone jest też śledztwo o morderstwo, którego miał rzekomo dokonać w 1985, kiedy krył się pod imieniem Christophera Chichestera.Fabuła filmu została oparta na książce Marka Seala wydanej w Polsce pod tytułem. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest David Bar Katz . W przeszłości reżyserią biografii zainteresowani byli: Scott Cooper