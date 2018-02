Bennett i Schweighöfer starają się o role w biografii legendarnego mima

Getty Images © Neilson Barnard



) i Matthias Schweighofer ) prowadzą rozmowy w sprawie udziału w biografii legendarnego francuskiego mima Marcela Marceau. W głównego bohatera wcieli się Jesse Eisenberg Film ma opowiadać nie tylko o życiu zawodowym Marceau, ale także jego zaangażowaniu w działalność francuskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Bennett stara się rolę Emmy, która zainspirowała artystę do tego, by razem z nią ratował tysiące dzieci, transportując je z Francji do Szwajcarii. Schweighofer ma się natomiast wcielić w dowódcę SS powołanego osobiście przez Adolfa Hitlera do zlikwidowania ruchu oporu.Zdjęcia do filmu mają ruszyć jesienią tego roku.