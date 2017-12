Biografię Mercury'ego dokończy reżyser, który kiedyś ten film porzucił

20th Century Fox wybrało właśnie nowego reżysera. Został nim Dexter Fletcher , który już kilka lat temu miał film nakręcić, ale w 2014 roku porzucił projekt.Przypomnijmy, że wytwórnia wyrzuciła w tym tygodniu Bryana Singera . Powodem była jego nieobecność na planie filmu. Reżyser twierdzi, że studio nie chciało się zgodzić, by zaopiekował się chorym rodzicem. Wytwórnia z kolei twierdzi, że nie był to pierwszy jego wybryk i że już wcześniej otrzymał ostrzeżenie.Wybór Fletchera jest jednak zaskoczeniem. Wydawać by się mogło, że studio będzie chciało kogoś, kim łatwo da się sterować. Nikomu nie jest potrzebny kolejny konflikt, kiedy prace nad filmem są tak dalece zaawansowane.Tymczasem Fletcher był już reżyserem. Miał naprostować projekt po tym, jak rozpadła się pierwotna wersja przygotowywana przez scenarzystę Petera Morgana i aktora Sachę Barona Cohena . Ich wersja miała być dość odważną biografią przygotowywaną z myślą o kategorii R. Cohen pokłócił się jednak z członkami zespołu Queen i w 2013 roku porzucił projekt.Wtedy właśnie pojawił się Fletcher . Za jego czasów gwiazdą obrazu miał być Ben Whishaw Dexter Fletcher wytrzymał niecały rok. I także odszedł ze względu na różnice artystyczne.Po nim przez dwa lata projekt leżał na półce i odżył dopiero w połowie 2016 roku, kiedy najpierw do roli legendarnego piosenkarza zatrudniono Ramiego Maleka , a potem Singer dołączył jako reżyser.